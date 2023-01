Esce il nuovo singolo dello Stato Sociale

Share

Meno di un mese fa i regaz hanno annunciato il loro ritorno, con “L’atteso tour di anteprima di un disco bellissimo”: 11 date – di cui 7 già sold out – sui palchi dei club di tutta Italia, concerti unici e speciali per presentare in anticipo e in esclusiva i brani inediti del prossimo progetto discografico in uscita a maggio.

Nell’attesa, la band torna con due brani che rappresentano le sue diverse anime: da venerdì 20 gennaio sarà disponibile in radio e in digitale il singolo “CHE BENESSERE !?” feat. Naska, da oggi in pre-save al link https://presave.umusic.com/chebenessere, mentre è già fuori – al link https://lostatosociale.lnk.to/fottutipersempre – “Fottuti per sempre” feat. Vasco Brondi.

I due brani rappresentano il lato A e il lato B di quello che è stato il percorso de Lo Stato Sociale fino ad oggi. Da un lato una canzone divertente e scanzonata con un ospite che con la sua attitudine punk arricchisce la leggerezza, in pieno stile regaz, nel raccontare una fotografia satirica della società in cui viviamo. Dall’altro lato un brano più profondo, con la firma di un collega e amico che ha vissuto la trasformazione della musica indipendente italiana dal 2008 ad oggi e che contribuisce a dar vita a un testo che riassume tutto quello che è stata la band finora. “Fottuti per sempre” è la loro carta d’identità, con cui si presentano alle soglie di un nuovo viaggio che inizia proprio con “Che Benessere !?”.

«Se “Fottuti per sempre” parla di quello che è stato, “Che benessere !?” parla di quello che sarà. Se una l’abbiamo scritta con un compagno di viaggio di questi dieci anni, l’altra con un nuovo amico che ha dieci anni meno di noi. Se una sputa con rabbia tutto quello che senti di aver perso per crescere, l’altra parla con leggerezza del disastro che abitiamo nel presente, del cantare che è quasi come respirare e di tutto quello per cui ancora vale la pena vivere».

La band è tornata e ha molte cose da dire. Lo farà ripartendo dalle origini, con i tratti inconfondibili che l’hanno contraddistinta in tutti questi anni, senza paranoie o filtri: incazzata, ironica, libera, anticapitalista e controcorrente.

Di seguito il calendario completo del tour, organizzato e prodotto da Antenna Music Factory:

24 marzo – LIVORNO – The Cage SOLD OUT

25 marzo – BOLOGNA – TPO SOLD OUT

31 marzo – BRESCIA – Latteria Molloy SOLD OUT

7 aprile – PERUGIA – Urban SOLD OUT

8 aprile – ROMA – Monk SOLD OUT

14 aprile – PADOVA – CSO Pedro PREVENDITE NON DISPONIBILI

16 aprile – MILANO – Magazzini Generali SOLD OUT

20 aprile – CATANIA – MA

21 aprile – RENDE (CS) – Mood Social Club

22 aprile – MOLFETTA (BA) – Eremo

28 aprile – TORINO – Hiroshima Mon Amour SOLD OUT

Info e biglietti su: https://www.lostatosociale.net