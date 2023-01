Machine Gun Kelly in radio con “Fake love don’t last”

Share

Dopo il trionfo agli American Music Awards e la nomination ai Grammy, la star del momento MACHINE GUN KELLY è pronta ad infiammare le radio con il nuovo singolo “FAKE LOVE DON’T LAST” in collaborazione con l’artista multiplatino IANN DIOR.



Coloratissimo ed eclettico, MACHINE GUN KELLY dimostra ancora una volta tutta la sua verve irriverente, provocatoria e ribelle, senza mai dimenticare di essere cool e alla moda (è infatti ambassador di Dolce & Gabbana).

Scritto e prodotto in collaborazione con Travis Barker e Ryan Tedder (frontman dei Onerepublic) ed esibito dal vivo in occasione del tour mondiale tutto sold-out che ha fatto tappa anche a Milano, “FAKE LOVE DON’T LAST” è contenuto nell’ultimo album “Mainstream Sellout” che ha raggiunto la posizione #1 nella classifica di vendita. È la seconda volta che l’artista raggiunge la vetta della Billboard Top 200 dopo il successo del precedente album “Tickets to My Downfall” (certificato oro in Italia).



La recitazione è un altro dei suoi talenti. Dopo il documentario “LIKE IN PINK” (Disney + e Hulu), ovvero uno sguardo approfondito tra gli alti e bassi della vita dell’artista, MACHINE GUN KELLY è protagonista, nonché regista e produttore di “TAURUS”. Diretto con la supervisione di Tim Sutton (“The Last Son”), “TAURUS” è un biopic che trae ispirazione dalla sua stessa vita. Racconta la storia di Cole Taurus (un rocker travagliato, alter ego dell’artista) ed esplora il lato oscuro della fama, dalla dipendenza al processo artistico.

Anche la colonna sonora del film è stata prodotta da MACHINE GUN KELLY.

