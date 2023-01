Antonio Maggio canta Dalla in jazz

Share

Protagonista del secondo appuntamento di Visiononmusica 2023 sarà il cantautore salentino Antonio Maggio in uno speciale omaggio in jazz a Lucio Dalla che denota un approfondito lavoro di passione e ricerca. Venerdì 3 febbraio, alle ore 21:00 presso l’Auditorium Gazzoli di Terni, la sua voce – accompagnata da William Greco al pianoforte e Daniele Di Bonaventura al bandoneon – interpreterà i più bei brani dell’artista bolognese insieme ad alcune sue canzoni espressamente ispirate dalla penna di Lucio. Si tratta di un vero e proprio spettacolo che è valso ad Antonio Maggio l’invito da parte della “Fondazione Dalla” a esibirsi a Bologna il 4 Marzo (data di nascita di Lucio Dalla) nella casa-museo del compianto cantautore e che conta in repertorio brani come La sera dei miracoli, Anna e Marco, Com’è profondo il mare, Quale allegria e Futura, solo per citare alcune delle tappe più emozionali e significative nella carriera del compianto cantautore.

Il debutto di Antonio Maggio sulle scene ufficiali risale al 2013, quando vince nella sezione “Giovani” del Festival di Sanremo con il brano Mi servirebbe sapere, aggiudicandosi anche il “Premio Sala Stampa Lucio Dalla”, il “Premio Emanuele Luzzati” e il “Premio AFI” (come miglior progetto discografico dell’anno). Il suo singolo, certificato Disco d’Oro per le oltre 25.000 copie vendute, anticipa l’album d’esordio Nonostante tutto, presentato durante un lungo tour estivo di oltre 40 date, durante il quale il pubblico ha potuto apprezzare il suo timbro inconfondibile e la sua scrittura brillante. Artista versatile del panorama italiano, vanta collaborazioni di qualità come autore e compositore, tra cui quelle con Patty Pravo ed Emma. Ospite d’onore alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, presenta, in anteprima, il nuovo singolo La Faccia e Il Cuore feat. Gessica Notaro, canzone-manifesto contro la violenza sulle donne, riscuotendo grande successo da parte della critica. Dopo un’intensa fase creativa e un intero anno trascorso in studio di registrazione, nel 2023 uscirà il suo nuovo album.