Eugenio in Via di Gioia cantano la sigla del FantaSanremo

Share

Gli Eugenio in Via di Gioia cantano la sigla ufficiale del FantaSanremo 2023! È disponibile da ora “c’è un tam-tam (FantaSanremo 2023 Official Anthem) su YouTube, Tik-Tok e Meta.

La sigla inedita è stata realizzata appositamente dalla band per la corrente edizione del gioco.

“C’è chi aspetta Beppe Vessì, E c’è un ultima richiesta, Ferragni Please, Ama’ porta i Pooh, tu portaci i Jalisse” – canta la band, in quello che si prepara a diventare il brano più virale del momento.

“Come grandi simpatizzanti di FantaSanremo siamo felici e onorati di aver scritto la sigla ufficiale dell’edizione 2023. Ci auguriamo che questo inno crei il giusto “Tam Tam” del pubblico appassionato al festival! E che vinca il migliore” – ha dichiarato la band.

Il gruppo, che resta più unito che mai, che si prepara a festeggiare i 10 anni di carriera e tour insieme, un percorso iniziato per le strade di Torino e culminato quest’anno con la pubblicazione di “Amore e Rivoluzione”, un album che chiede a gran voce ‘sostegno reciproco e cambiamento’.

LE DATE DEL TOUR

25 MARZO – BARI – DEMODE’

26 MARZO – NAPOLI – DUEL

30 MARZO – BOLOGNA – ESTRAGON

31 MARZO – ROMA – ATLANTICO

1°APRILE – SENIGALLIA – MAMAMIA

5 APRILE – PADOVA – HALLE

6 APRILE – MILANO – ALCATRAZ

EUGENIO IN VIA DI GIOIA

Gli Eugenio in Via Di Gioia hanno all’attivo 4 album in studio, un EP e una raccolta e hanno calcato palchi importantissimi in tutta Italia, ma la loro forza non si esaurisce qui. Nell’autunno 2018 con il brano “Altrove” hanno superato su Spotify i 12 milioni di ascolti conquistando così nel 2020 il Disco d’Oro. Gli EIVDG con “Tsunami”, brano co-prodotto con Dardust, sono saliti sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2020 nella sezione Nuove Proposte, aggiudicandosi il Premio della critica “Mia Martini” 2020. La poliedricità degli EIVDG ha assunto i contorni di un vero e proprio movimento culturale che vive di musica e gesti simbolici comequello avvenuto nella notte memorabile tra il 28 e il 29 marzo 2022 quando si sono ritrovati in Piazza San Carlo a Torino insieme a 150 ragazzi e ragazze con 4000 gessetti e 3000 metri di scotch di carta per scrivere per terra la più grande dichiarazione d’amore verso il nostro Pianeta: TI AMO ANCORA. Ogni lettera alta 15 metri e larga 14, per un totale di 3500 metri quadrati di superficie ricoperta.

Grazie al loro talento nell’unire musica, arte e attivismo gli Eugenio in Via Di Gioia sono oggi un inno all’azione, all’impegno civico e all’amore.