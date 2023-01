Share

Una matinée dedicata alla Commedia dantesca, riletta e interpretata dalla pluripremiata compagnia fiorentina Kinkaleri. Martedì 31 gennaio alle 10.00 sul palco del Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111R), nell’ambito della rassegna “Chiavi della città” organizzata in sinergia da Elsinor Centro di produzione teatrale e Versiliadanza, andrà in scena “Inferno”, un’avventura grandiosa attraverso gironi infernali e visioni fantastiche, fra demoni e peccatori, in un mondo che nonostante il passare dei secoli non smette di affascinare. Kinkaleri, ovvero Massimo Conti, Marco Mazzoni e Gina Monaco, utilizza la vocazione all’esplorazione dei linguaggi scenici come fulcro di un’esperienza da condividere. Come un film horror, d’avventura, o un romantico melò, tra demoni fatali e angeli svelati senza tempo. Classe 1995, Kinkaleri opera fra sperimentazione teatrale, ricerca sul movimento, performance, installazioni, allestimenti, materiali sonori. I lavori del gruppo hanno ricevuto ospitalità presso numerose programmazioni in tutto il mondo, teatri, centri d’arte contemporanea, festival e spazi espositivi (ingresso unico 5€, info www.teatroflorida.it).

Con all’attivo esibizioni in location prestigiose quali Triennale di Milano, KunstHalle Deutsche Bank Berlino, Centre Pompidou Parigi, Kunstenfestivaldesarts Bruxelles, Fondazione Gulbenkian Lisbona, Kitazawa Town Hall Tokyo, Oriental Pioneer Theatre Pechino, Mercat de les flors Barcellona, La Batie Festival Ginevra, Biennale Danza Venezia, MAXXI Roma, nel 2002 la compagnia riceve il Premio Lo Straniero sezione Scommesse per il futuro e, sempre nel 2002, il Premio Ubu per il Miglior spettacolo di teatro-danza. Dal 2001 Kinkaleri ha sede operativa a Prato nello spazioK, uno degli spazi dell’ex-area industriale Campolmi nel centro storico della città. Dal 2013 lo spazioK è Centro di Residenza Regionale sviluppando percorsi artistici appartenenti ai diversi campi della creazione e rivolti alle giovani generazioni, lo spazio è anche il luogo di is it my world? e Body To Be serie di appuntamenti curati dalla compagnia sulle arti della scena.

Le attività del Teatro Cantiere Florida sono co-finanziate dal Creative Europe Programme dell’Unione Europea, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, in collaborazione con RAT Residenze Artistiche Toscane, Firenze dei Teatri, Quadrato, con il contributo di Unicoop Firenze.

INFERNO

progetto Kinkaleri / Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco

con Daniele Bonaiuti, Marco Mazzoni

luci Giulia Broggi

organizzazione Gaia Fronzaroli

produzione KLm /Kinkaleri

in collaborazione con Fondazione Teatro Metastasio, Fondazione Toscana Spettacolo onlus

con il sostegno di Regione Toscana, MiC – Ministero della Cultura, spazioK.Prato

