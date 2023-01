“Here with me” il nuovo singolo di D4VD

Share

Doveva ancora diplomarsi al liceo quando il mondo si è accorto di lui. Si chiama D4VD (vero nome: David Burke), ha 17 anni e già oltre 850 milioni di stream totali. Il suo ultimo brano, “HERE WITH ME” è stato nominato da Cosmopolitan come uno dei “singoli più romantici del 2022” ed è pronto a far da colonna sonora a tutti gli innamorati e non, questo San Valentino.



«And if it’s right, I don’t care how long it takes / As long as I’m with you / I’ve got a smile on my face»



“Here with Me” ha conquistato la top10 nella classifica di TikTok italiana ed è tra i 15 brani più ascoltati nel mondo su Spotify macinando oltre 3 milioni di stream ogni giorno!



L’artista visionario, che su Spotify ha più di 27mln di ascoltatori mensili, si è imposto su tutte le piattaforme digitali con la sua musica spingendo gli utenti di TikTok ad utilizzare l’audio per più di 500 mila volte e raccogliendo quasi 1 milione di follower sull’app, rendendolo uno degli artisti più in vista del momento.