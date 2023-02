Lodo Guenzi a teatro a Roma

Share

Una commedia “gialla” senza tempo, con un interprete d’eccezione. Domenica 5 febbraio alle 21.00 sul palcoscenico del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (Piazza Dante 23) arriva “Trappola per topi”, in un nuovo adattamento con Lodo Guenzi, storico frontman della band Lo Stato Sociale, in veste di protagonista. Nell’ambito della stagione di prosa a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti, con la direzione artistica di Andrea Bruno Savelli, gli irresistibili misteri di Agatha Christie saranno in teatro con la regia di Giorgio Gallione. La scelta di Guenzi come fulcro del cast è emblematica, una promessa di imprevedibilità e insieme di esattezza: metodo e follia. E poi c’è la neve, la tormenta, l’incubo dell’isolamento e della bivalenza, il sospetto e la consapevolezza che il confine tra vittima e carnefice può essere superato in qualsiasi momento e una trama ferrea e incalzante, abitata da personaggi bizzarri, pronta ad intrappolare il pubblico (info e prezzi: www.teatrodante.it).

Il 25 novembre 1952, all’Ambassadors Theatre di Londra “Trappola per topi” andava in scena per la prima volta. Da allora, per 70 anni ininterrottamente, il sipario si è alzato su questo spettacolo straordinario per efficacia scenica. “Nonostante l’ambientazione d’epoca e tipicamente British – spiega Gallione – il racconto e la trama possono essere vissuti come contemporanei, senza obbligatoriamente appoggiarsi sul già visto, un po’ calligrafico o di maniera, fatto spesso di boiserie, kilt, pipe e tè. Stereotipi della Gran Bretagna non lontani dalla semplicistica visione dell’Italia pizza e mandolino. Credo che i personaggi di Trappola nascano ovviamente nella loro epoca, ma siano vivi e rappresentabili oggi, perché i conflitti, le ferite esistenziali, i segreti che ognuno di loro esplicita o nasconde sono quelli dell’uomo contemporaneo, dell’io diviso, della pazzia inconsapevole”.

TRAPPOLA PER TOPI

di Agatha Christie

traduzione e adattamento di Edoardo Erba

con Lodo Guenzi, Claudia Campagnola, Dario Merlini, Stefano Annoni, Maria Lauria, Andrea Nicolini, MariaGrazia Pompei, Tommaso Cardarelli

regia di Giorgio Gallione

scene Luigi Ferrigno

musiche Paolo Silvestri

costumi Francesca Marsella

luci Antonio Molinaro

Teatrodante Carlo Monni

piazza Dante 23

www.teatrodante.it

T. 055 8940864

Whatsapp e Telegram 3463038170

biglietteria@teatrodante.it

Prezzi stagione di prosa

Platea e palchi platea 23,50€ (ridotto under 18, over 65, studenti fino a 26 anni 20,00€)

Palchi I ordine 18,00€ (ridotto under 18, over 65, studenti fino a 26 anni 15,50€)

Palchi II ordine 13,50€ (ridotto under 18, over 65, studenti fino a 26 anni 11,50€)

Riduzioni (solo su biglietto intero stagione di prosa)

Coop -3,50€ non cumulabile

Arci, Auser -2 € non cumulabile

Chianti Mutua, Last Minute 17,50€

Carlo Card biglietto ridotto

Ai prezzi è necessario aggiungere il diritto di prevendita