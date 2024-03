“Le parole della salute circolare” di Ilaria Capua con Lodo Guenzi

Share

Un nuovo vocabolario per l’umanità che faccia riflettere e renda consapevoli della profonda connessione che lega tutti gli esseri viventi: dopo lo straordinario successo della prima stagione del 2023 torna a teatro Le parole della salute circolare, lo spettacolo a cura della dott.ssa Ilaria Capua, prodotto da Aboca, healthcare company italiana e realizzato da Elastica. Il secondo appuntamento del 2024 è infatti a Roma il 4 aprile alle 21 presso il Nuovo Teatro Ateneo dell’Università La Sapienza.

Le parole della salute circolare, tratto dall’omonimo libro (Aboca Edizioni, 2023), è una lettura scenica coinvolgente ed emozionante, immaginata per portare attenzione sul profondo rapporto tra la salute del pianeta e quella di tutti i suoi abitanti: Capua, assieme al cantante e attore Lodo Guenzi racconterà le storie sorprendenti di uomini e donne che hanno cambiato la scienza e la nostra visione del mondo, le scoperte straordinarie che hanno aiutato l’umanità a crescere e prosperare, ma anche gli effetti nefasti dello sfruttamento della Terra e delle sue risorse.

Salute Circolare è infatti un approccio integrato che promuove la salute degli esseri umani, degli animali, delle piante e dell’ambiente che include politiche sociali, culturali, economiche e finanziarie, tecnologiche e internazionali attorno a un unico obiettivo, che è il progresso della salute come sistema.

“Sono felice di portare un nuovo modo di pensare alla salute al teatro dell’Università Sapienza di Roma”. Afferma Ilaria Capua “È chiaro che stiamo attraversando un momento molto complicato, una convergenza di crisi che riguarda anche la salute degli altri animali, delle piante e dell’ambiente. È per questo che dobbiamo comprendere che aria, acqua, terra e fuoco governano la salute del sistema ed è proprio adesso il momento di guardare le cose in maniera diversa, circolare”.

Lo spettacolo sarà un dialogo appassionante, fatto di voci e immagini, che consegnerà al pubblico le parole di ieri, le parole di oggi e le parole per il domani per riflettere e generare consapevolezza sulla profonda connessione che lega tutti gli esseri viventi.

Le parole e le idee dello spettacolo trovano spazio nel libro Le parole della salute circolare (Aboca edizioni), un piccolo volume che raccoglie le idee e i messaggi portati sul palco e che sarà disponibile per l’acquisto durante le tappe del tour e in tutte le librerie e store online.

Ilaria Capua ormai rientrata stabilmente in Italia, dopo aver diretto per alcuni anni il centro di eccellenza “One Health” dell’Università della Florida, con il progetto Le parole della salute circolare, conferma il suo impegno nel diffondere consapevolezza sui temi della salute globale. Capua è inoltre Senior Fellow of Global Health presso la sede Europea della Johns Hopkins University SAIS. Ha diretto laboratori di ricerca italiani e internazionali e ha sviluppato il concetto di Salute Circolare. È membro della European Academy of Sciences, autrice di libri per adulti e bambini ed editorialista del Corriere della Sera.

Il progetto è prodotto e realizzato da Aboca, health care company italiana che da sempre fonda il suo lavoro sullo studio del rapporto tra uomo e natura, sviluppando prodotti 100% naturali e scientificamente avanzati per la salute delle persone, perseguendo un modello produttivo circolare e sostenibile. Aboca è una Società̀ Benefit certificata B Corp, impegnata per statuto a perseguire il Bene Comune operando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti della comunità̀ e dell’ambiente. Una missione quotidiana che si concretizza anche nell’organizzazione di eventi di divulgazione scientifica e culturale.

“Le parole della salute circolare” è messo in scena con il supporto del National Biodiversity Future Center nell’ambito del PNRR e realizzato da Elastica.

Tutte le info su: https://www.aboca.com/it/live/spettacoli/le-parole-della-salute-circolare/

Lo spettacolo in un libro. In occasione del tour sarà possibile acquistare il libro di Ilaria Capua “Le parole della salute circolare” pubblicato da Aboca Edizioni e disponibile in tutte le librerie e store online.

