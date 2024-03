“Nu Dispietto” il nuovo singolo di Gigi D’Alessio

Share

“NU DISPIETTO ” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio in uscita il 29 marzo e già disponibile in presave e preadd al seguente link:

https://Columbia.lnk.to/NUDISPIETTO

Un brano speciale, in cui una voce di donna si intreccia con quella di Gigi per cantare l’amore e raccontare due vite che finalmente si incontrano creando un legame che dà pace e cura. “Un dispetto” per entrambi pensare che prima fossero altre braccia a stringere tutto quell’amore, ma più forte del rimpianto di non essersi incontrati prima è il desiderio di rimanere insieme per sempre.

L’artista sceglie ancora una volta la lingua napoletana per esprimere al massimo la poesia di un sentimento così forte e completo. “NU DISPIETTO ” è il primo inedito che farà parte del nuovo progetto discografico di Gigi D’Alessio in uscita a maggio, prodotto da Adriano Pennino e distribuito da Sony Music, in attesa dell’emozione di cantarlo anche dal vivo insieme all’abbraccio del pubblico in Piazza del Plebiscito dove sono in programma ben 8 appuntamenti con “GIGI – UNO COME TE – L’EMOZIONE CONTINUA”, il 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 giugno e 16 giugno.

Comunicato Stampa: Letizia D’Amato Srl