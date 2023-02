Il bullismo dello scrittore Cristian Cevoli il 6 febbraio protagonista di Casa Sanremo Writers

Share

Casa Sanremo Writers è il salotto culturale di Casa Sanremo diventato da qualche anno una vetrina importante per autori e case editrici emergenti. Durante la settimana del festival presentazioni di libri, readings ed incontri con autori intratterranno il pubblico in sala e a casa.

Ospite di Casa Sanremo Wiriters lunedì 6 febbraio Cristian Cevoli che presenterà il suo libro Fidarsi di ogni emozione romanzo autobiografico sul bullismo e racconterà in un’intervista quello che è stato definito dagli organizzatori un percorso letterario brillante che lo ha portato a diventare editore di sé stesso scegliendo di pubblicare il libro attraverso la piattaforma di Amazon Kindle all’attenzione del pubblico nazionale.

“Per me è un’emozione unica poter parlare su un palcoscenico internazionale così grande -dichiara Cevoli- poter portare il mio libro a Casa Sanremo Writers farlo conoscere a tante persone è qualcosa di inimmaginabile. Mi auguro soprattutto che il libro possa essere d’aiuto a chi ne ha bisogno”.

Cristian Cevoli infatti in breve tempo ha ottenuto molti consensi. La prima presentazione a marzo del 2022 presso il Bar Circoloco, assieme al giornalista Alessandro Fiocca (ex di Sky Tg 24) e il cantautore e fisarmonicista Pierpaolo Mingolla, in veste di relatore e reader, ne seguono altre sempre molto partecipate e nel luglio un grande evento: la partita del cuore il cui ricavato sia dei biglietti che dei libri venduti in quell’occasione sono stati devoluti in beneficienza. Un evento che ha avuto una grandissima rilevanza unendo i due territori di Rimini e Riccione e che ha coinvolto importanti media partner come Icaro TV, associazioni e numerosi sponsor. Un traguardo importante per un autore emergente.

Successivamente l’autore ha partecipato a diversi piccoli eventi territoriali, grazie al supporto delle attività commerciali che hanno deciso di fargli da sponsor.

A novembre, a distanza di un anno dall’uscita del libro, Cristian ha ottenuto il patrocinio letterario da parte del comune di Riccione, riconoscimento dato proprio dalla neo sindaca, Daniela Angelini e in questa occasione ha presentato la sua Opera presso il Palazzo del Turismo di Riccione.

Firmacopie di Fidarsi di ogni emozione lunedì 6 febbraio presso la Libreria Ubik di Sanremo in via Roma, 91 a partire dalle 12,00.

IL LIBRO:

Soffrendo, un uomo ha modo di scoprire quanto è profondo il su animo: è questo ciò che accade a Cristian Cevoli. Un ragazzo comune, dalla vita piuttosto semplice, che si divide tra il lavoro, l’affetto che prova per il suo gruppo di amici, e la sua donna, Melania.

D’un tratto, mentre è seduto sul divano, un evento in particolare segna quella serata del 2009.

L’esistenza di Cristian si sconvolge per sempre: in poche ore il passato, con tutto il suo peso, torna a fargli visita.