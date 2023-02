Educando in Danza il libro-progetto dell’Accademia Nazionale di Danza

Share

Una nuova ed innovativa esperienza didattica per l’infanzia è l’oggetto del volume di prossima uscita EDUCANDO IN DANZA, in pubblicazione per Gremese Editore e disponibile in tutte le librerie e negozi online dal 23 febbraio 2023. Scritto da Antonella Lazzaretti, Sabrina Lucido ed Elena Viti e dedicato ad una fascia di età dai 6 ai 10 anni, il libro approfondisce la proposta avviata dall’Accademia Nazionale di Danza attraverso il corso di Propedeutica alla Danza per bambini ed esamina – secondo i più moderni studi sul corpo, sulla didattica e sui diversi approcci psico-pedagogici – le sezioni dedicate a tre diversi laboratori: musica e movimento; voce-parola-testo; movimento e segno grafico.

Il progetto prende le mosse da un’idea del direttore Enrica Palmieri e che ha l’intento di infondere nuova vitalità al corso che ha rappresentato uno degli elementi fondanti dell’Accademia di Jia Ruskaja sin dai suoi primi passi negli anni Venti-Trenta. Dopo una lunga serie di aggiornamenti e adeguamenti che hanno avuto luogo negli ultimi decenni, la Propedeutica prende dunque una nuova e più moderna strada, sostanziandosi con i più aggiornati studi internazionali sui diversi approcci psicopedagogici.

Indispensabile testo di riferimento non solo per docenti, allievi e famiglie, ma anche per tutti i possibili fruitori impegnati con l’avvio alla formazione infantile alla danza, il volume è ricco di testi con concrete indicazioni operative, testimonianze, idee, considerazioni pedagogiche e artistiche, oltre a un nutrito corpus di immagini a colori, tra foto didattiche, momenti esperienziali e disegni dei bambini coinvolti.

Un libro che apre inedite prospettive per l’insegnamento della danza rivolto all’infanzia, al quale riconosce un ruolo strategico non solo per la prosecuzione degli studi coreutici, ma per lo stesso sviluppo psicofisico dei piccoli allievi.

LE AUTRICI

Antonella Lazzaretti

Danzatrice e insegnante di danza, si è specializzata nell’insegnamento ai bambini compiendo studi e ricerche sull’infanzia. Dal 2017 è docente del corso di Introduzione alla danza per il progetto “EducANDo in danza” presso l’Accademia Nazionale di Danza.

Sabrina Lucido

Insegnante e danzatrice nonché psicologa iscritta all’albo della Regione Lazio, presso l’Accademia Nazionale di Danza è stata docente di Propedeutica della danza e dal 2017 è docente di Introduzione alla danza nel progetto “EducANDo in danza”.

Elena Viti

Già docente di Propedeutica della danza presso l’Accademia Nazionale di Danza, ha svolto la sua attività didattica sia nei corsi per i bambini, sia nei trienni e bienni specialistici dello stesso istituto. È autrice di libri, saggi e articoli su danza, educazione e infanzia.

INDICE

Presentazione del Presidente Lucia Chiappetta Cajola

Prefazione del Direttore Enrica Palmieri

Introduzione di Elena Viti

Introduzione alla danza

Progetto iniziale

Luoghi di gioco, luoghi di immaginazione, luoghi di danza (A. Lazzaretti)

In principio era il corpo (S. Lucido)

Evoluzione del progetto

Trasmettere la danza ai bambini (A. Lazzaretti)

Un viaggio nei materiali (S. Lucido)

I laboratori

Musica e movimento

Suona-Suono-Mondo (M. Ariano)

Relazione tra elementi musicali e movimento (E. Paparusso)

Voce, parola, testo

Dalla voce. Stupore e radice (C. Labbatessa)

Letture e riscritture. Quali lineamenti pedagogici (C. Labbatessa)

Movimento e segno grafico

Lasciare tracce disegnate con il corpo (M.G. Huober)

Visione, percezione, azione. Osservare, pensare, scrivere in movimento (M. Biddau)

Educando ai tempi del Covid

Il progetto e la didattica a distanza (A. Lazzaretti e S. Lucido)

Dai luoghi della danza agli spazi abitati (A. Lazzaretti)

Trasformazione e creatività: lo spazio e il corpo dal reale al digitale (S. Lucido)

Quando arriva la DAD. Esperienza laboratoriale a distanza (C. Labbatessa)

Uno sguardo al futuro

Riflessioni e ricerche sulla didattica della danza all’infanzia (A. Lazzaretti e S. Lucido)

Appendici

EducANDo per il territorio

Note biografiche di autori e autrici

Bibliografia

Ringraziamenti