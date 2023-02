Cristina Donà ospita da Officina Pasolini

Share

Riprendono con Cristina Donà gli incontri curati a Roma dal giornalista Enrico Deregibus per Officina Pasolini, che da questa serata assumono il titolo di “Uno ad uno”.

L’appuntamento è per il 13 febbraio alle 21 nel Teatro Eduardo De Filippo di Roma, all’interno di Officina Pasolini, il laboratorio creativo di alta formazione e HUB di eventi della Regione Lazio diretto da Tosca. La formula della serata sarà quella ormai consolidata: una intervista alternata ad alcune canzoni fatte dal vivo in acustico e a un paio di videoclip. Un modo per raccontare un artista da molti punti di vista, illuminando quello che c’è dentro e dietro alle canzoni.

L’entrata è gratuita, con prenotazione a questo indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-uno-ad-uno-enrico-deregibus-intervista-cristina-dona-520345195487?aff=ebdsoporgprofile

L’ingresso del Teatro Eduardo De Filippo, che si trova all’interno della struttura di Officina Pasolini, è in viale Antonino di San Giuliano 782 (angolo via Mario Toscano).

Cristina Donà è artista capace di confrontarsi alla pari con grandi colleghe che all’estero, proprio come lei, hanno reinventato il modello di interprete e autrice nell’ambito della musica rock. Sempre in grado di rinnovarsi, Cristina Donà si è conquistata negli anni il plauso di personaggi come Robert Wyatt e David Byrne, divenendo figura ispiratrice per le nuove generazioni di musiciste e musicisti italiani, come dimostra anche il suo ultimo album “deSidera”, uscito a fine 2021 con eccellenti ed unanimi riscontri di pubblico e critica. Ad accompagnarla sul palco di Officina Pasolini ci sarà, al pianoforte e alle chitarre, Saverio Lanza, produttore e co-autore dei suoi ultimi album.

Enrico Deregibus, è giornalista e saggista, oltre che direttore artistico o consulente di molti festival ed eventi in tutta Italia. È considerato il maggior esperto di Francesco De Gregori, su cui ha pubblicato vari libri. Dal 2020 collabora con Officina Pasolini, per la quale ha realizzato incontri con Emidio Clementi dei Massimo Volume, Dente, Zen Circus, Roberto Angelini, Cristiano Godano, Emma Nolde, Sergio Cammariere, ExtraLiscio, Mario Venuti, Nuvolari, Ron, Fast Animals e Slow Kids. Ditonellapiaga.

Per aggiornamenti: www.officinapasolini.it