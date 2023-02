Sergio Mattarella questa sera a Sanremo

Share

Si apre ufficialmente questa sera la 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Per la prima volta sul palco dell’Ariston il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’ho ha dichiarato poche ore fa in conferenza stampa, Amadeus: “Ho il piacere e l’onore di annunciare che per la prima volta nella storia del festival stasera ci sarà il presidente Mattarella”.

“E’ un segno importante di vicinanza al mondo dello spettacolo”. Avere con noi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è l’occasione per celebrare il 75/o anniversario della Costituzione Italiana e non c’era modo migliore di farlo invitando Roberto Benigni” ha detto Amadeus

“Quest’anno è il 75/o anniversario della Costituzione italiana, e il presidente ha già cominciato a partecipare a iniziative che riguardano questo anniversario, per esempio con il Giorno della Memoria. Ci sembrava giusto, visto che la Costituzione parla di promozione della cultura, un omaggio alla cultura, non solo quella alta, anche se non mi piacciono queste distinzioni, ma anche alla cultura popolare, e sicuramente Sanremo è il festival della cultura popolare” ha spiegato poi il consigliere per la stampa e la comunicazione del Quirinale, Giovanni Grasso, continua poi specificando che Mattarella sarà accompagnato da sua figlia Laura.