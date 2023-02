L’emozione di Chiara Ferragni per Sanremo

Share

Qualche ora fa durante la conferenza stampa ufficiale di Sanremo, Chiara Ferragni ha dichiarato “Sono molto emozionata e molto onorata di essere qui”.

Questa sera la vedremo sul palco dell’Ariston come co-conduttrice al fianco di Amadeus e di Gianni Morandi.

“Non sono una conduttrice, non sono un’attrice: cercherò di portare me stessa e di mettercela tutta. Penso sarà un bello spettacolo”, ha detto l’imprenditrice digitale. Non è mancata occasione per ringraziare Amadeus per averla scelta nonostante i pregiudizi di molti: “Grazie Ama di avermi voluta qua”. “L’odio anche quello social fa sempre male, ma è giusto parlarne sempre e non ascoltare le persone che ogni giorno cercano di buttarti odio addosso”.

Continua poi dicendo “Passa l’idea che se ti esponi è giusto essere insultato, il mio augurio è riuscire ad andare avanti e non dare attenzione a quelli che troveranno sempre qualcosa da dire”. Anche sugli interventi che lei e le altre co-conduttrici chiamate sul palco dell’Ariston, a partire dalla pallavolista Paola Egonu – vittima di attacchi di haters per le sue origini nigeriane che la sportiva ha reso noti – “ci saranno polemiche e storie, ma l’augurio è che ognuno riesca a portare il suo messaggio ed è la cosa più importante della serata. Non mi sorprende che ci sia così tanto hating, ma Paola ha fatto bene a parlare”.