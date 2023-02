Alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Due vite” MARCO MENGONI

Share

l cantautore torna al Festival a 10 anni da L’essenziale

Venerdì nella serata delle cover canterà Let it be

con il coro internazionale



THE KINGDOM CHOIR

Esce nel 2023 l’ultimo capitolo della trilogia musicale MATERIA

SAN SIRO – 8 LUGLIO 2023

il gran finale live del tour #MARCONEGLISTADI

che lo porterà anche negli stadi di Bibione, Padova, Salerno, Bari, Bologna e Torino

Marco Mengoni partecipa alla 73esima edizione del Festival di Sanremo nel 2023 con il brano Due vite a 10 anni da L’essenziale.

“Torno a Sanremo con una canzone che racconta molto di me in questo momento, è un viaggio intimo ma anche un invito a tutti noi ad accettare tutto quello che la vita ci offre, senza pensare a cosa dovrebbe o potrebbe essere. Tutto quello viviamo ci serve per crescere, anche i momenti di noia ci insegnano molto e ci fanno evolvere.”



Due vite parla di rapporti, mettendo al centro la relazione più intima, quella con se stessi, che si costruisce grazie alle diverse esperienze e vite che attraversiamo nel corso della nostra esistenza. Un racconto molto serrato con due livelli di lettura: un racconto onirico, ricco di immagini e figure legate all’inconscio che si mischia a scene e dettagli molto realistici, autobiografici. Un invito ad affrontare la vita con onestà, senza rimpianti e senza pensare a cosa dovremmo o vorremmo essere, ad accettare anche gli errori come momenti di crescita. Questo brano rappresenta una riflessione sulla necessità di affrontare la vita godendosi realmente ogni attimo, da quelli di noia anche solo apparente ai sentimenti più accesi, perché tutti sono parte della nostra esistenza. È un viaggio fatto di incontri che guardano sia dentro di noi che fuori, agli altri, e che racconta di come sia solo il nostro inconscio a custodire la reale verità del sentimento che stiamo vivendo.



Il brano scritto dallo stesso Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta è una ballad dalla struttura non classica, sia dal punto di vista strumentale, sia di sviluppo e arrangiamento vocale, questo ancora una volta curato da Marco stesso; la produzione del brano è di E.D.D. e Simonetta.



A 10 anni da “L’essenziale” – il brano che ha segnato un punto importante della sua carriera, regalandogli la vittoria e 4 dischi di platino – Marco Mengoni torna in gara sul palco che ha segnato il suo percorso artistico e che meglio racconta la musica italiana, per condividere con il pubblico un nuovo punto importante della sua storia musicale e festeggiare questo momento della sua carriera.



“Come 10 anni fa porto a Sanremo un brano con una riflessione per me importante, e mi piace l’idea di condividerlo con il pubblico da un palco che tanto mi ha dato e che ha rappresentato un punto di svolta della mia carriera. Torno con più consapevolezza e con la voglia di godermi questa esperienza”.



Due vite è infatti il primo tassello dell’ultimo capitolo della trilogia MATERIA, progetto che proprio ieri ha guadagnato il terzo disco di platino, la cui uscita è prevista entro la fine del 2023.



MATERIA (Epic Records Italy / Sony Music Italy) è un percorso in tre parti – iniziato a dicembre 2021 con Materia (Terra) e proseguito con Materia (Pelle) – che racconta il mondo musicale di Marco Mengoni, dalle sonorità che lo hanno influenzato da sempre, quelle scoperte in questi 13 anni di carriera, le contaminazioni con la musica del mondo, le passioni e gli studi, fino alle sperimentazioni e le collaborazioni più sorprendenti, che compongono la sua identità musicale ben riconoscibile e unica.



Dopo 13 anni di carriera, 7 album in studio, 68 dischi di platino, oltre 1.8 miliardi di stream audio/video e 9 tour live, culminati con il successo degli stadi della scorsa estate e del tour nei palazzetti tutto sold out concluso lo scorso autunno, e il nuovo tour negli stadi che lo attende la prossima estate, l’8 luglio Marco Mengoni concluderà i suoi live negli stadi a a San Siro, dove lo scorso 19 giugno si era esibito per la prima volta in uno stadio tutto sold out. Prima del gran finale milanese il tour toccherà gli stadi di Bibione (17 giugno – data zero), Padova (20 giugno), Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio) e Torino (5 luglio).



MARCO MENGONI AL FESTIVAL DI SANREMO

E’ proprio durante il viaggio della trilogia Materia che Marco Mengoni ha deciso di festeggiare i 10 anni de L’essenziale sul palco del Festival di Sanremo. La prima volta che il cantautore ha calcato il palco del teatro Ariston era il 2010 con il brano “Credimi ancora”, classificandosi terzo. Nel 2013 torna alla 63esima edizione del Festival di Sanremo con L’essenziale, brano che gli ha regalato la vittoria. Durante quella partecipazione, Marco Mengoni omaggiò, nella serata dedicata alle cover, Luigi Tenco interpretando Ciao amore, ciao, al cantautore scomparso Mengoni dedicò anche la vittoria del Festival. L’anno successivo è stato ospite della 64esima edizione del Festival di Sanremo durante la quarta serata, dedicata alle più importanti canzoni della musica d’autore italiana, con un toccante tributo a Sergio Endrigo sulle note del brano Io che amo solo te. Nel 2019 e nel 2022 torna al Festival in qualità di super ospite: nel 2019 per presentare il singolo “Hola (I Say)”, accompagnato sul palco dal cantautore scozzese Tom Walker, e per duettare con Claudio Baglioni sulle note di Emozioni di Lucio Battisti; mentre nel 2022 porta in scena una riflessione sull’importanza della gentilezza e un dialogo per sensibilizzare sulla pressione sociale esercitata dai social con l’attore Filippo Scotti, per poi proporre sul palco dell’Ariston una versione riarrangiata de L’essenziale e il singolo Mi fiderò.

Queste interpretazioni hanno dato il via ad una tradizione di omaggi ai cantautori italiani che lo avrebbero accompagnato per i 10 anni successivi, partendo da Lucio Dalla, Giorgio Gaber, Ivano Fossati, fino alla più recente interpretazione di “Caro amore lontanissimo” di Sergio Endrigo, inedito per la colonna sonora del film “Il Colibrì” di Francesca Archibugi, uscito al cinema lo scorso 14 ottobre.



LET IT BE CON THE KINGDOM CHOIR

Nella serata di venerdì, dedicata alle cover, Marco Mengoni si esibirà sul palco del teatro Ariston con il coro internazionale The Kingdom Choir, che da oltre 20 anni rappresenta un’eccellenza musicale con tournée in tutto il mondo e partecipazioni a grandi eventi.

Il coro gospel abbraccerà Marco nell’interpretazione di uno dei brani più noti e iconici dei Beatles: Let it be, che rappresenta una pietra miliare della storia della musica mondiale.

“Let it be è una di quelle canzoni che si fatica anche solo a definire canzoni. È molto di più, sono parole senza tempo, un inno potente. Ho pensato Sanremo fosse il palco giusto per ricordarci cosa rappresenti. E sono onorato che The Kingdom Choir abbiano accettato di salire su questo palco al mio fianco per proporla insieme, con le loro incredibili voci e la forza del gospel.”



LIDO MENGONI

Domenica 4 dicembre 2022 Marco Mengoni dà appuntamento per pranzo a tutto il suo team e ad alcuni amici alla Bocciofila milanese in cui oggi si racconta alla viglia del Festival. È proprio davanti al televisore acceso nella sala ristorante, durante una partita a carte con alcuni avventori che Mengoni apprende, dalla voce di Amadeus al telegiornale, la notizia che sarà sul palco del Festival.

Proprio con questo spirito di condivisione e la voglia di prendersi e godersi il proprio tempo a Sanremo nasce Lido Mengoni: un quartiere generale, un hub creativo abitato da Marco e dal suo team e che vive durante la settimana più frenetica della musica italiana per mostrarne anche un volto diverso.

Lido Mengoni, permetterà comunque a tutti di vivere la settimana di Marco, attraverso i suoi social, da un punto di vista inedito.

Largo spazio all’improvvisazione in tutte le sue forme al Lido Mengoni, agli incontri con amici, colleghi, alle nuove conoscenze, approfondimenti, interviste e, perché no, come avviene in ogni lido che si rispetti largo a sfide a biliardino e schiaccia sette, e riflessioni dalla più classica delle panchine vista mare.

Non mancherà una radio sempre accesa, per i giorni del festival, infatti, sarà disponibile h24 Radio Lido Mengoni, web station sull’app Stationhead.

E sempre dal Lido, Mengoni si ritaglierà ogni giorno un angolo “confessionale” per spiegare ad un amico particolarmente comprensivo cosa vuol dire affrontare il Festival di Sanremo. A raccogliere i pensieri di Marco sarà l’attore, regista e doppiatore – nonché vero amico di Marco – Fabio De Luigi. La chiacchiera tra il cantautore e De Luigi sarà raccolta in un podcast quotidiano “Caffè col limone”, prodotto da Dog Ear e disponibile quotidianamente e gratuitamente su tutte le piattaforme.

Anche a Sanremo, come per il tour negli stadi, prosegue l’impegno per la sensibilizzazione sulla difficoltà di accessibilità dell’acqua nel mondo grazie alla presenza di un punto Wami che, accanto al Lido Mengoni, racconta, in una piccola oasi, quanto realizzato in Tanzania grazie al bilanciamento dell’impronta idrica degli spettatori del tour di Marco – primo Water Equal Tour al mondo – che ha garantito la donazione di oltre 36 milioni di litri d’acqua ad un acquedotto nel paese africano.

Martini è beverage partner di Lido Mengoni.

MARCO NEGLI STADI 2023

Marco Mengoni, dopo il successo degli stadi della scorsa estate e il tour nei palazzetti tutto sold out concluso lo scorso autunno, nell’estate 2023 porterà live la trilogia Materia insieme ai suoi più grandi successi sui palchi dei principali stadi italiani con Marco Negli Stadi 2023: è infatti atteso a Bibione (17 giugno – data zero), a Padova (20 giugno), a Salerno (24 giugno), a Bari (28 giugno), a Bologna (1 luglio), a Torino (5 luglio) e infine a Milano per il gran finale (8 luglio).

CALENDARIO

17 giugno 2023 – BIBIONE – Stadio Comunale (Data zero)

20 giugno 2023 – PADOVA – Stadio Euganeo

24 giugno 2023 – SALERNO – Stadio Arechi

28 giugno 2023 – BARI – Arena della Vittoria

1 luglio 2023 – BOLOGNA – Stadio dall’Ara

5 luglio 2023 – TORINO – Stadio Olimpico

8 luglio 2023 – MILANO – San Siro

Il tour è organizzato e prodotto da Live Nation. Biglietti disponibili su www.ticketone.it , www.ticketmaster.it , www.vivaticket.com.