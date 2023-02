L’intervista di Rihanna a Apple Music

Share

La superstar mondiale Rihanna ha raggiunto la conduttrice di Apple Music Radio Nadeska Alexis per la conferenza stampa ufficiale dell’Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show.

Durante la conversazione Rihanna ha espresso l’entusiasmo per il suo ritorno sul palco questa domenica in occasione dell’Apple Music Super Bowl Halftime Show, la concentrazione e la preparazione che ha richiesto questo momento, la richiesta di esibirsi tre mesi dopo aver dato alla luce suo figlio e la sfida “spaventosa” ed “esaltante” del ritorno sul palco. L’artista ha anche parlato dei suoi valori fondamentali, della sfida di creare una scaletta di 13 minuti che abbraccia i suoi 17 anni di carriera, dell’importanza della rappresentanza, dell’equilibrio tra lavoro e vita privata e del suo prossimo capitolo musicale.

Durante la conferenza stampa Apple Music ha anche presentato il nuovo cortometraggio “Run This Town“, girato su Rihanna Drive alle Barbados.

Rihanna racconta a Nadeska Alexis di Apple Music cosa significa per lei questo momento…

È come se fosse potuto accadere solo ora. Voglio dire, quando mi hanno chiamato per farlo di nuovo quest’anno, mi sono chiesta: “Sei sicura?”. Sono al terzo mese post-parto, dovrei prendere decisioni importanti come questa adesso? Come se potessi pentirmene. Ma quando diventi mamma, succede qualcosa che ti fa sentire in grado di affrontare il mondo, di fare qualsiasi cosa. E il Super Bowl è uno dei palcoscenici più grandi del mondo. Quindi, per quanto sia stato spaventoso perché non salgo su un palco da sette anni, c’è qualcosa di esaltante in questa sfida. Ed è importante per me farlo quest’anno. È importante per la rappresentazione, è importante che mio figlio lo veda.

Rihanna racconta ad Apple Music come ha iniziato il processo di creazione della sua scaletta…

La scaletta è stata la sfida più grande. È stata la parte più difficile. Decidere come massimizzare i 13 minuti, ma anche festeggiare. Ecco cosa sarà questo spettacolo, una celebrazione della mia carriera nel modo migliore in cui avremmo potuto metterlo insieme. E avendo solo 13 minuti, questa è la sfida, cerco di racchiudere 17 anni di lavoro in 13 minuti. È difficile… sai, alcune canzoni non sono state incluse per questo motivo, e va bene così. Ma credo che abbiamo fatto un buon lavoro nel restringere il campo.

Rihanna racconta ad Apple Music le difficoltà fisiche che ha dovuto affrontare per prepararsi alla partita di domenica.

La sfida fisica è stata sicuramente immensa, per molte ragioni, ovviamente. Non lo faccio da un po’! In primis, correre per 13 minuti, cercando di mettere insieme un set di due ore in 13 minuti… e vedrai che domenica, dal momento in cui inizia, non finisce mai fino all’ultimo secondo. Sto dicendo troppo? È uno spettacolo pieno di impegni e il corpo ne risente.

Siamo entusiasti di fare il Super Bowl. Lo siamo. Ci stiamo lavorando da un po’ e ogni giorno ci avviciniamo sempre di più alla proposta finale.

Rihanna sul significato culturale di questo momento dell’Apple Music Halftime Show...

Voglio dire… sono molto lontana da dove sono partita, giusto? È stato un lungo viaggio ed è bellissimo quello che sto facendo, e non avrei mai immaginato di arrivare fin qui. Quindi è una celebrazione di questo. Sono entusiasta di farlo. Sono davvero entusiasta di avere Barbados sul palco del Super Bowl.

Rihanna racconta ad Apple Music dove si sta dirigendo musicalmente…

Musicalmente, mi sento aperta. Mi sento aperta a esplorare, scoprire, creare cose nuove, diverse, fuori dal comune, strane, che potrebbero non avere senso per i miei fan, sai, le persone che conoscono la musica che pubblico. Voglio solo suonare. Voglio divertirmi. Voglio divertirmi con la musica.

Rihanna: l’equilibrio tra lavoro e vita privata come mamma…

Sì, è molto diverso. L’equilibrio è quasi impossibile perché, da qualunque punto di vista lo si guardi, il lavoro è sempre qualcosa che ti priva del tempo con tuo figlio. Questa è la situazione attuale. Quando si decide a cosa dire di sì, deve valerne la pena.

Rihanna ha parlato del suo album preferito e dell’album che ha preferito realizzare tra quelli del suo catalogo…

Ok, mi è piaciuto molto registrare Loud e Diamonds. Ero in viaggio per entrambi gli album quando li ho creati. Andavo in tournée con un album, preparavo il successivo, poi tornavo in tournée con quell’album e preparavo il successivo. Poi con ANTI è stata la prima volta che mi sono presa del tempo per fare un album senza essere in tournée. E questo ha rattristato un po’ i miei fan… ma eccomi qui di nuovo con loro. ANTI è sicuramente il mio album preferito.

Rihanna racconta la cosa più importante che ha imparato per avere successo…

Rimanere umili. Rimanere umili perché altrimenti questo settore ti cambierà in un modo o nell’altro. E, sapete, la mia umiltà deriva dalla mia infanzia, cresciuta nei Caraibi, in famiglia con mia madre. Lei è una donna molto umile. Sua madre era una donna molto umile. E non ho mai perso di vista questo aspetto. È molto importante per me. Spesso temo il piedistallo su cui il mondo può metterti. E voglio sempre sentire i piedi per terra. Questo mi fa sentire al sicuro.

Rihanna parla del suo ritorno alla musica e del suo amore per i viaggi in auto…

La pandemia, in un certo senso, mi ha costretto a rallentare. E poi, quando hai tutti questi limiti, restrizioni e regole e devi stare a casa, in un certo senso diventi creativo cercando modi diversi per intrattenerti. Il viaggio in macchina è una di quelle cose che ho sempre amato, ma di solito lo faccio mentre sono in tournée. Ho potuto provare le cose che amo del tour senza avere l’impegno dello spettacolo ogni singolo giorno. È stato bello apprezzare quel tempo. Mi è piaciuto molto, in realtà.

Rihanna racconta ad Apple Music il suo essere non apologetica…

Non sono certo una che si preoccupa di sembrare troppo autoritaria. Sono sempre stata autoritaria. Fin da quando ero una bambina, ma [questo spettacolo] dipende da me, capite? Ci sono molte persone che fanno parte di questo spettacolo e che sono la ragione per cui questo spettacolo sarà così incredibile… e non avrei potuto farlo senza di loro. Ma sapete una cosa, alla fine della giornata, se fa flop o fa scintille, il mio nome deve essere al suo fianco. Quindi mi occupo di ogni aspetto di ciò che faccio, sia che si tratti del Super Bowl, sia che si tratti di un prodotto di make-up, sia che si tratti di lingerie Savage… qualsiasi cosa io faccia, sono quella “ragazza noiosa” che parlerà di tutto. Voglio vedere ogni copy sul web! Voglio dare un nome a ogni rossetto che produco. Ci tengo. Lo adoro. Lo adoro, davvero.

Rihanna racconta ad Apple Music come attenersi ai suoi valori fondamentali…

È vero, è vero, molti dei miei valori fondamentali non mi hanno mai abbandonato. Molte delle lezioni che ho imparato nei primi anni di vita non le ho mai dimenticate. Li porto con me per tutta la vita e lungo la mia carriera.