Galèn in uscita la versione acustica di Utopia

Utopia, è un pezzo R&B introspettivo che scrissi durante il primo lockdown, nonché la release, con il quale io The Clerk decidemmo di inaugurare l’inizio del nostro progetto nel febbraio del 2022.

Il testo nasce dal senso di angoscia e ansia che ognuno di noi ha provato almeno una volta nella vita inseguendo il proprio sogno utopico, difatti, è un brano al quale sono molto affezionato, collegato al mio rapporto con la musica. Per questo motivo, io e The Clerk, quest’estate abbiamo deciso di regalargli una nuova vita, rivisitandolo totalmente in una sua versione acustica che verrà curata e distribuita da Gotham Dischi e Universal music Italia.

Angelo Gangarossa, in arte Galèn, è un’artista classe ’96.

Nato e cresciuto in Sicilia, si trasferisce a Milano all’età di 19 anni.

La musica è sempre stata una costante nella sua vita e dopo aver lavorato ad un progetto, nel 2018, con Mario Fargetta e Lenny Mendy, ebbe modo, nel 2019 di conoscere Andrea Rotilio, in arte The Clerk, produttore di Supercalifrigida di Mudimbi, I love this game di Emis Killa (prodotta insieme a Big Fish) e altri brani in ambito clubbing.

Con lui nacque subito grande sintonia e in studio, dopo qualche pezzo di rodaggio, iniziarono a lavorare ad un progetto composto da svariati inediti per lo più R&B, di cui soltanto tre pubblicati sin ora.

Utopia è stato il primo brano ad aver dato il via al tutto, distribuito da Artist First è entrato sin da subito in editoriale Spotify “Anima R&B” inaugurando la partenza con ottimi risultati e feedback positivi nel mondo della musica.

Tramite la release di Utopia, riesce anche a farsi notare da Lorenzo Piredda (Ceo di Color Agency), che riconoscendo in lui un potenziale, decide di sposare il suo progetto accompagnandolo con rassegna stampa e management per le due release successive.

Oggi Galèn incontra nella sua strada anche la realtà di Gotham Dischi, etichetta con il quale inizia un nuovo percorso scegliendo di ripartire proprio dal suo punto di rottura, Utopia. Firma con loro, difatti, per una versione acustica e totalmente rivisitata del brano.