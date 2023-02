Paulo il nuovo artista di Up Next Italia

Share

Apple Music ha annunciato oggi che PAULO è il nuovo artista ad essere incluso nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

“Grazie, grazie, grazie ad Apple Music per avermi selezionato per il programma Up Next Italia” commenta PAULO. “È un’occasione importantissima per il mio progetto, mi darà l’opportunità di raggiungere un nuovo pubblico grazie a questo supporto straordinario”.

PAULO, classe 2002, è un cantautore di Cavalgese della Riviera (Brescia). La musica è una passione che coltiva da sempre e che ha espresso dal vivo calcando il palco di numerosi festival, tra cui “Love MI” e “Rock in Roma”, suscitando un grande interesse da parte del pubblico. Si è esibito in apertura ai concerti di alcuni degli artisti italiani simbolo della generazione Z come Blanco, sangiovanni, Ariete e Madame. La musica di PAULO è un crossover che segue una nuova wave contaminata da un’attitudine cantautorale con sfumature Urban e che non dimentica le sue origini latine. Nei suoi testi si esprime senza filtri e si fa portavoce di fragilità ed emozioni della sua generazione. La scrittura è la valvola di sfogo che gli permette di non reprimere i suoi sentimenti e di raccontarsi in maniera sincera. Ha pubblicato con Sugar una trilogia musicale sull’amore che ha portato gli ascoltatori dalla tossicità di “Cielo Drive”, al desiderio non ricambiato di “Voglia”, fino a “J”, brano in cui la passione finalmente esplode. Il suo percorso verso la maturità artistica continua e si rafforza con “TI ODIO (MI AMOR)” e “GELOSO”.

Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma mensile di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti. Ogni mese, il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per far conoscere l’artista al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica. In quanto nuovo ingresso nel roster Up Next Italia di Apple Music, PAULO si unisce ad alcuni dei più interessanti e promettenti artisti di oggi ed entra dunque in un programma che ha già visto come protagonisti ANNA, Rose Villain, ALFA, Digital Astro, Ditonellapiaga, Kaze, J Lord, Matteo Crea, Wako, Voodoo Kid, MILES, Assurdité, GINEVRA.

Nel 2023, il programma Up Next di Apple Music è entrato nel suo settimo anno. Il vasto roster globale di Up Next include talenti nominati ai Grammy e lodati dalla critica come 6lack, Daniel Caesar, H.E.R., Greta Van Fleet, Khalid, Amy Shark, Billie Eilish, Sabrina Claudio, Sigrid, Mr Eazi, Stefflon Don, Bad Bunny, Juice WLRD, Bazzi, Jax Jones, NCT 127, Summer Walker, Tierra Whack, Dean Lewis, Pink Sweat$, Koffee, Megan Thee Stallion, Burna Boy, Clairo, Lunay, Jessie Reyez, Orville Peck, Victoria Monét, Ingrid Andress, Conan Gray, Don Toliver, Rema, BENEE, Holly Humberstone, Natanael Cano, Givēon, beabadoobee, Arlo Parks, Tate McRae, Zoe West, Morray, Fousheé, Amorphous, Tems, Parker McCollum, Jay Wheeler, Shenseea, Omar Apollo, Jvck James, aespa, Yahritza Y Su Esencia, Amelia Moore, FLO e SoFaygo, Bailey Zimmerman.

Aggiungi la Playlist Up Next di Apple Music alla tua rotazione.