Esce la quinta stagione del podcast di Jack Daniel’s

Jack Daniel’s annuncia oggi il lancio della quinta stagione di “Around the Barrel“, il podcast interamente dedicato all’iconico Old N.7 che raccoglie conversazioni approfondite tra il conduttore Lucas Hendrickson e ospiti speciali appartenenti al mondo di Jack Daniel’s Tennessee Whiskey.

“Around the Barrel” è stato presentato per la prima volta nel 2018 con la sua prima stagione di successo, con l’obiettivo di offrire agli ascoltatori uno sguardo dietro le quinte nella vita e nelle storie delle persone che producono il whiskey più venduto al mondo.

La quinta stagione vedrà tra i protagonisti il Master Distiller Chris Fletcher, l’Assistant Distiller Lexie Phillips e suo marito Josh Phillips, Nelson Eddy (storico conoscitore del brand), lo YouTuber Matt Porter di ADHD Whiskey e altri ancora.

“Jack Daniel’s è un brand con oltre 155 anni di storia e non mancano le storie da raccontare. Con Around the Barrel, possiamo approfondire la nostra narrazione in un formato che permette agli ascoltatori di sintonizzarsi quando e dove vogliono“, ha dichiarato Jamie Butler, Vice President, Global Brand Director Jack Daniel’s. “Il podcast è diventato uno dei nostri modi migliori per condividere dettagli sui nuovi prodotti, sulle novità in arrivo e su ciò che accade a Lynchburg, nella storica Jack Daniel’s Distillery. In breve, portiamo Lynchburg ai nostri amici in tutto il mondo e non potremo mai ringraziarli abbastanza per averci ascoltato, per averci coinvolto e per essere parte della nostra speciale famiglia del podcast.”

La quinta stagione di “Around the Barrel“, insieme alle quelle precedenti, è disponibile su Apple Podcast, Spotify, Audible, Google Podcast e altre piattaforme audio on-demand.

Per ulteriori informazioni e per ascoltare “Around the Barrel“, visitare il sito jackdaniels.com/it-us/podcast.

Rendi i tuoi amici orgogliosi.

Bevi responsabilmente.

ABOUT JACK DANIEL’S

Ufficialmente registrata dal governo degli Stati Uniti nel 1866 e con sede a Lynchburg, Tennessee, la Jack Daniel Distillery, di proprietà di Lem Motlow, è la più antica distilleria degli Stati Uniti ed è nel Registro Nazionale dei luoghi storici. Jack Daniel è il creatore del famoso Jack Daniel’s Old No. 7 Tennessee Whiskey, Jack Daniel’s Single Barrel Tennessee Whiskey, Gentleman Jack, Jack Daniel ‘s & Cola, Jack Daniel’s Tennessee Honey, Jack Daniel’s Tennessee Apple, Jack Daniel’s Tennessee Fire e Jack Daniel’s Bottled-In-Bond.