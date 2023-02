Questa sera la finale di Una voce per San Marino

Share

Gli artisti che si sfideranno per la finale di questa sera in diretta dalle ore 21 su San Marino RTV (Satellite ch. 520 Sky, ch. 93 tivùsat; digitale terrestre ch 831 RTV, ch 93 RTVSPORT) sono: Alfie Arcuri (Australia), Deborah Iurato (Italia), Deshedus (Italia), E.E.F. (Italia), Edoardo Brogi (Italia), Eiffel 65 (Italia), Ellynora (Italia), Iole (Italia), Kida (San Marino), Le Deva (Italia), Lorenzo Licitra (Italia), Mate (Italia), Mayu (Svizzera), NeVRuz (Italia), Piqued Jacks (Italia), Ronela (Albania), Roy Paci (Italia), Simone (San Marino), Thomas (Italia), Tothem (Italia), Vina Rose (Regno Unito), XGIOVE (Italia).



“Una voce per San Marino” è il festival nato dalla collaborazione tra la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, Media Evolution srl e San Marino RTV, la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino. La selezione è avvenuta in un’unica grande categoria per il Paese più piccolo in gara all’Eurovision Song Contest.

Coniugare la territorialità, la partecipazione di nuove proposte e la presenza di artisti già affermati: il tutto all’insegna della qualità musicale e della capacità di Una Voce per San Marino di rappresentare un trampolino di lancio per gli artisti emergenti nel panorama musicale internazionale.



La giuria della finale, presieduta da Al Bano, è composta da:

ANTONIO ROSPINI: diplomato in batteria e percussioni al Conservatorio di Avellino, batterista professionista di Mia Martini, Eduardo Vianello, Gianni Pettenati di Bandiera Gialla, Orchestra Henghel Gualdi, tra gli organizzatori di grandi concerti in Campania, produttore e manager musicale di artisti italiani (Angelica Sepe, Aurelio Fierro, Enzo Gragnaniello, Aram Quartet, Antonio Maggio, Carlo Francesco Di Micco, Gemelli di Guidonia), consulente artistico-musicale per il Premio Lucchetta su Rai 1 (direttore artistico), per lo spettacolo di Maurizio Battista su Rai 2, per lo spettacolo di Uccio De Santis sempre su Rai 2, e per il Premio Tenco dal Teatro Artiston di Sanremo.



CHARLOTTE DAVIS: è considerata una delle produttrici di serie TV più creative e qualificate del Regno Unito e ricopre la carica di direttore creativo di Rock Oyster Media, una società di produzione televisiva indipendente con base a Devon e Londra. Ha ricevuto una nomination ai premi Bafta per lo show “The Great British Bake Off” ed ha all’attivo numerose serie TV in prime time e day time, oltre a diversi format di entertainment, factual entertainment, lungometraggi e documentari per i maggiori canali TV inglesi. Rock Oyter Media sta sviluppando numerosi progetti di intrattenimento televisivo e musicali per il canale inglese ITV, tra cui un nuovo contest musicale che vedrà la luce nei prossimi 18 mesi.

DINO STEWART: managing director BMG Italy, con anni di esperienza editoriale e discografica dal 1996, L’inizio alla Edel, lo strategic marketing in EMI, A&R per Columbia/Sony, un’esperienza internazionale alla Warner Vision a Londra, la formazione manageriale a Cose di Musica, poi in BMG, per la quale costruisce un assetto che, partito come gestione e sviluppo delle edizioni, si estende anche alla discografia con un roster artistico che ad oggi include, tra gli altri: Francesco Guccini, Ditonellapiaga, Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Alice, Niccolo’ Fabi, Drusilla Foer, Baustelle.



STEVE LYON: un tecnico del suono e produttore inglese. Ha collaborato con Depeche Mode, The Cure, Sir Paul McCartney, Siouxsie and the Banshees, Recoil, Amplifier, Reamonn, Suzerain, Subsonica, Marco Guazone, MirkoeilCane, Laura Pausini, 99 Posse, Eros Ramazzotti. Numerosi Dischi di Platino e d’Oro e due Latin Grammy.



CLARISSA MARTINELLI: giornalista e conduttrice di Radio Bruno, si occupa anche degli spettacoli musicali Radio Bruno Estate, da anni uno degli eventi più attesi con i protagonisti della musica italiana e non solo.