Il nuovo di Demi Lovato “Still Alive”

Il nuovo singolo della superstar nominata ai GRAMMY Demi Lovato, “Still Alive“, disponibile in digitale, in rotazione radiofonica, nonché canzone originale per il film horror “SCREAM VI”, in uscita nelle sale italiane giovedì 9 marzo e distribuito da Eagle Pictures.

“Still Alive”, scritta da Demi Lovato insieme a Shinoda e Laura Veltz, è una traccia potentissima, con un’elettricità che si conferma anche nel videoclip ufficiale, già disponibile su VEVO/YouTube. Nel video il mondo di “Scream” invade la realtà di Demi Lovato, quando con le sue amiche partecipa a una proiezione privata del nuovo capitolo della saga, finendo per essere braccata dallo stesso Ghostface. Demi assume il ruolo iconico di “Final Girl” mentre affronta il suo assalitore nei fotogrammi finali del video, diretto da Jensen Noen, con il cameo di Mike Shinoda e di Spencer Charnas (Ice Nine Kills).

«Non riuscivo a pensare a una casa più perfetta per “Still Alive” che all’interno dell’universo di “Scream”. Sono un grande fan dei film, quindi è un onore contribuire a un horror così iconico».



“Still Alive” fa parte della colonna sonora del film e segna il primo assaggio della nuova musica di Demi Lovato dall’ultima uscita di “HOLY FVCK” lo scorso anno. L’album, acclamato da pubblico e critica, contiene i singoli “29”, “SUBSTANCE” e SKIN OF MY TEETH, e rappresenta il ritorno di Demi Lovato alle sue radici rock e pop-punk, grazie anche alle collaborazioni con Yungblud, Royal & The Serpent e Dead Sara.

“Scream VI” segue i sopravvissuti agli ultimi omicidi di Ghostface, le sorelle Samantha e Tara Carpenter (Melissa Barrera di Sognando a “New York – In the Heights” e la Jenna Ortega della serie tv “Mercoledì”) e i gemelli Chad e Mindy Meeks, che si lasciano Woodsboro alle spalle e iniziano un nuovo capitolo della loro vita a New York, solo per ritrovarsi nuovamente tormentati da una serie di omicidi perpetrati da un nuovo killer che indossa la maschera di Ghostface.