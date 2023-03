Lorenzo Viotti dirige la Filarmonica della Scala

Share

Lunedì 6, mercoledì 8 e venerdì 10 marzo, Lorenzo Viotti torna alla guida della Filarmonica della Scala nella Stagione sinfonica del Teatro per tre concerti all’insegna di un eclettico e brillante programma.

Apre la serata la Sinfonia n. 104 “London” di Joseph Haydn, ultimo capolavoro sinfonico del grande compositore austriaco e vertice del classicismo. Nel cuore del programma ascolteremo il trascinante Concerto per violino di Erich Wolfgang Korngold, enfant prodige della scena viennese anni venti e poi star della musica per film hollywoodiana, con il quale debutta alla Scala il giovane violinista belga Marc Bouchkov. Occupa la seconda parte del concerto il poema sinfonico Tod und Verklärung (Morte e trasfigurazione) di Richard Strauss, racconto in note degli ultimi istanti di vita di un uomo, tra nostalgia, disperazione e serena accettazione.

Dopo l’esordio scaligero a 27 anni sul podio dell’Orchestra dell’Accademia nel 2017, Lorenzo Viotti ha diretto numerosi concerti della Filarmonica, in sede e in tournée. Nel 2020 ha debuttato nell’opera con Roméo et Juliette di Gounod, nell’allestimento di Bartlett Sher con Diana Damrau e Vittorio Grigolo, cui ha fatto seguito nel 2022 una nuova produzione di Thaïs di Massenet con la regia di Olivier Py e Marina Rebeka protagonista.

Il concerto del 10 marzo sarà inoltre trasmesso in diretta streaming su LaScalaTv, dove è possibile noleggiarlo in HD o 4K a partire da € 4,90. Dopo la diretta, il video resterà disponibile per il noleggio fino al 17 marzo.