“El Merengue” il nuovo singolo di Marshmello

Disponibile in digitale ed è in rotazione radiofonica “EL MERENGUE”, il nuovo singolo del prolifico artista e producer nominato ai Grammy MARSHMELLO insieme compositore e fenomeno latino MANUEL TURIZO!

Online anche il videoclip, diretto da Chadrick Preuss e Sandeep Vadlamudi, in cui sono presenti entrambi gli artisti: https://youtu.be/25vNYV0qdgA.

Il brano, unico nel suo genere e che celebra la musica elettronica e il merengue, è stato scritto da Manuel Turizo, Marshmello, Edgar Barrera, Julián Turizo, Miguel Andres Martinez Perea, Carolina Isabel Colón Juarbe, Nicolas Jose Cotton e Juan Diego Medina Vélez, ed è stato prodotto da Marshmello, Nico Cotton, Slow Mike e Edgar Barrera.

Per Manuel Turizo, il singolo “El Merengue” arriva dopo la hit mondiale “La Bachata”, che conta circa 1 MILIARDO di stream, è certificato disco D’ORO in Italia, ha raggiunto la Top 5 della classifica globale di Spotify e di Apple Music, e conta 1 MILIONE E MEZZO di video su TikTok. Il brano è stato anche nella classifica Hot 100 di Billboard per 21 settimane, nella Global 200 per 33 settimane, nella Hot Latin Songs per 34 settimane, nella Tropical Airplay per 40 settimane (alla #1 per 10 settimane) e nella Latin Airplay per 38 settimane (alla #1 per 1 settimana).

Per Marshmello, invece, la collaborazione segue l’uscita di “Numb” con Khalid, che la raggiunto la #3 nella classifica Hot dance / Electronic Songs di Billboard, la Top 35 dell’Airplay radiofonico italiano e conta ad oggi 350 MILIONI di stream.

BIOGRAFIA MANUEL TURIZO

Nato a Cordoba, in Colombia, Manuel Turizo Zapata è la promessa della musica urban di maggior successo degli ultimi anni. La sua carriera musicale è decollata nel 2018 dopo l’uscita del singolo “Culpables” (555 milioni di visualizzazioni su YouTube). Ha ricevuto 4 volte certificazioni di PLATINO, ORO e DIAMANTE da Sony Music, grazie a successi come “Esperandote“, “Una lady como tu“, “Dejala que vuelva” e “Besame“. È stato nominato per diversi premi musicali come Latin American Music Awards (2018), Premios Juventud (2019), Premio Lo Nuestro (2020) e Premios Tu Música Urbano (2020), e in quest’ultimo spicca come uno dei pochi artisti non portoricani nella lista dei candidati. Il suo primo album in studio “ADN” è stato pubblicato nel 2019, sotto etichetta La Industria INC, parte di Sony Music Latin. Durante la pandemia di COVID-19 nel 2020, il suo singolo “Love me while you can” è diventato virale. Nel 2022, ha pubblicato il suo secondo album in studio “Dopamina“, che presenta collaborazioni musicali con artisti come Wisin y Yandel, Will I Am e Maluma, e la sua uscita ha coinciso con l’annuncio del tour negli Stati Uniti. In procinto di pubblicare il suo nuovo album “2000“, il cantante ha pubblicato il primo singolo “La Bachata“, che si è posizionato più volte alla #1 nelle classifiche Tropical Airplay e Latin Airplay di Billboard ed è rimasto per mesi nella Top 5 dei video più visti su YouTube in tutto il mondo. Il suo singolo più recente è stato “Extasis” con Maria Becerra.

BIOGRAFIA MARSHMELLO

La stella di Marshmello continua a crescere nel firmamento musicale, mentre lo stesso artista e producer mascherato nominato ai Grammy sperimenta e oltrepassa i confini. Con singoli in cima alle classifiche e collaborazioni con artisti del calibro di Juice WRLD, Halsey, Khalid, Demi Lovato, Bastille, Kane Brown, Selena Gomez, Jonas Brothers e molti altri, Marshmello ha raggiunto l’incredibile cifra di 13 miliardi di stream solo su Spotify. Con oltre 42 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma, è uno dei 50 artisti più ascoltati al mondo su Spotify e il terzo artista con più iscritti su YouTube. Presente sulla copertina del numero “30 Under 30” della rivista Forbes, Marshmello ha dimostrato di essere non solo un produttore innovativo, ma anche un uomo d’affari lungimirante con il suo marchio di marshmallow ripieni di cioccolato (“Stuffed Puffs“). Nel 2022, Marshmello è stato nominato ai Grammy nella categoria dei migliori album dance/elettronici. Il suo singolo più recente “Numb” con Khalid ha continuato a scalare le classifiche, entrando di recente nella Top 50 della Billboard Hot 100 ed è stato nominato “Song Of The Summer” agli MTV Video Music Awards del 2022. Oltre alle sue ultime uscite discografiche, Marshmello ha collaborato con Monday Night Football di ESPN per remixare l’iconica sigla “Heavy Action” ed è stato nominato curatore musicale per la stagione NFL 2022-2023. Il suo programma di cucina, Cooking With Marshmello, è stato rilanciato per una seconda stagione il mese scorso, dopo che la prima ha attirato un pubblico globale di oltre 250 milioni di fan. Marshmello è anche recentemente diventato il primo artista in assoluto a collaborare con Coca-Cola e co-creare un gusto in edizione limitata.