L’album di Karol G batte ogni record

La superstar latina KAROL G batte ogni record. Il suo quarto album in studio, “Mañana Será Bonito” (in italiano “Il domani sarà bellissimo”) è il primo album di un’artista femminile interamente registrato in lingua spagnola a debuttare alla #1 della popolare classifica americana BILLBOARD 200.

L’album ha generato la cifra record di oltre 118 milioni di stream on-demand, il più alto debutto di sempre nella prima settimana per un album in spagnolo di un’artista femminile.

Il lead single “TQG” in collaborazione con Shakira, inoltre, è attualmente il brano più ascoltato al mondo su Spotify.

“TQG” sta per “Te Quedo Grande (Too big For You)” ed è una canzone pop/reggaeton, un inno alle donne e al lasciare andare la rabbia, in cui le due superstar si rialzano e si spalleggiano, dopo che le rispettive storie d’amore sono finite male.

Anche sul fronte videoclip arrivano numeri enormi: oltre 156 milioni di visualizzazioni in pochi giorni!

“Mañana Será Bonito” è un nuovo capitolo nella vita e nella carriera di KAROL G, iniziato con il primo singolo “Provenza”, uno dei brani più ascoltati al mondo nel 2022, nonché il video più visto su VEVO dell’anno con 627 milioni di visualizzazioni.

Il nuovo album è molto personale – “c’è molto di me stessa (Carolina) piuttosto che di Karol G”, dichiara l’artista – e darà modo di conoscerla più da vicino e di immedesimarsi nel suo vissuto. Invece del “machismo” tipico del reggaeton, KAROL offre una visione sinceramente positiva sulla sensualità femminile.

I messaggi dell’album ruotano intorno ai concetti di perdono, guarigione, accettazione, conquista della consapevolezza di sé e delle proprie scelte e di empowerement femminile.

“Mañana Será Bonito” è un viaggio nei sentimenti e nelle emozioni che Karol ha provato durante un momento di transizione nella propria vita, simboleggiato anche dal cambio di colore dei capelli della popstar dal blu al rosso. Rabbia, tristezza, abbandono, conquista della consapevolezza di sé, dolcezza e sensualità si fondono nei brani dell’album.

Il titolo, infine, è un messaggio di speranza e di incoraggiamento: non importa se si sta vivendo un brutto momento, dopo tutto ciò che si sta provando, il domani arriverà e sarà bellissimo.

Il disco contiene molti duetti, fra cui quello con Shakira, Sean Paul, Quevedo, Justin Quiles, Romeo Santos e importanti collaborazioni con produttori del calibro di Ovy on the Drums, FINNEAS (fratello di Billie Eilish e vincitore di 8 Grammy Awards) e Linda Goldstein. Nelle varie tracce, si segnala il brano “Carolina” che contiene un sample di “Morenamia” di Miguel Bosè.

L’annuncio del titolo dell’album è stato fatto dalla cantante sui propri social poche settimane fa attraverso la pubblicazione di un colorato teaser trailer che mostra Karol G in un’auto rossa nella sua città nativa, Medellín. Sul parabrezza dell’auto appare un divertente bigliettino colorato con il numero da chiamare quando una persona si sente triste. Dall’altra parte del telefono, un gruppo di bambini annuncia teneramente che ‘il domani sarà bellissimo’ e tutto andrà bene.

“Mañana Será Bonito” segue il successo incredibile del precedente album, nominato ai Grammy Awards, “KG0516”. Nel 2022 l’artista si è imbarcata nel suo tour “$trip Love Tour”, la tournée di un’artista femminile latina che ha incassato di più al botteghino negli Stati Uniti di sempre.

È stata, inoltre, l’artista più premiata ai Latin Music Awards 2022, vincendo in ben 6 categorie tra cui “Artista dell’Anno” e “Album dell’anno” con il suo disco “KG0516”. È assoluta portavoce del mondo latino che ha ben rappresentato anche con la sua indimenticabile performance al Coachella 2022.

TRACKLIST ALBUM “MAÑANA SERA BONITO”:

1. MIENTRAS ME CURO DEL CORA

2. X SI VOLVEMOS X ROMEO SANTOS

3. PERO TÚ X QUEVEDO

4. BESTIES

5. GUCCI LOS PAÑOS

6. TQG X SHAKIRA

7. TUS GAFITAS

8. OJOS FERRARI X JUSTIN QUILES X ANGEL DIOR

9. MERCURIO

10. GATÚBELA X MALDY

11. KÁRMIKA X BAD GYAL X SEAN PAUL

12. PROVENZA

13. CAROLINA

14. DAÑAMOS LA AMISTAD X SECH

15. AMARGURA

16. CAIRO X OVY ON THE DRUMS

17. MAÑANA SERA BONITO X CARLA MORRISON

Karol G è la nuova regina della musica latina, innovando il genere con contaminazioni afro-beat e nuove sfumature musicali. La sua musica lancia messaggi sociali che mirano non soltanto all’emancipazione femminile, ma inneggiano alla diversità e all’inclusione, valicando tutte le frontiere e le barriere del linguaggio.

Karol G (all’anagrafe Carolina Giraldo Rivera) è nata a Medellìn (Colombia) nel 1991. Influenzata dal padre musicista, Karol G si è dedicata alla musica fin da giovanissima e poi studiando all’Università di Antioquia dopo il liceo. Il successo arriva già nel 2010 quando partecipa alla versione colombiana di “X-Factor”. Vincitrice ai Latin Grammy Awards, Karol G ha sfornato hit dopo hit come i brani “Ay DiOs Mío!”, “Bichota”e “Tusa” in collaborazione con Nicki Minaj, certificata 2 volte Platino del nostro Paese. Ha pubblicato anche una collaborazione in inglese con il DJ Tiesto, “Don’t Be Shy”, certificata Oro in Italia. Ha collaborato con artisti del calibro di Anuel AA, J Balvin, Nicky Jam, Bad Bunny, Jonas Brothers e Maluma. Seguitissima sui social media con oltre 59 milioni di followers solo su Instagram e oltre 80 complessivi, Karol G è anche una delle artiste più ascoltate sulla piattaforma di Spotify con oltre 39 milioni di ascoltatori mensili. Ad oggi è anche l’artista musicale femminile con più visualizzazioni su YouTube (oltre 15 miliardi).