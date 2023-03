Vasco Rossi annuncia la data 0 a Rimini

Share

Dopo il sold out del tour 2023 di Vasco Rossi, Live Nation annuncia che la data “zero” è fissata il 2 giugno a Rimini, allo Stadio Romeo Neri.

Un appuntamento ormai consueto con l’“anteprima” del concerto alla vigilia della partenza vera e propria della grande carovana Vasco Live.

On the road again, dopo aver riaperto la stagione dei grandi eventi all’aperto un anno fa, Vasco torna negli stadi e prosegue il suo viaggio per l’Italia.

Inizia da Bologna “per la prima volta parto da casa”, col botto delle 4 date, 6,7,11 e 12 giugno allo stadio Dall’ara, per proseguire verso sud con doppia data a Roma, il ritorno all’Olimpico il 16 e 17 giugno, a Palermo il 22 e 23 giugno con un evento allo stadio La Barbera che non veniva concesso da oltre 25 anni e, infine, a Salerno, il 28 e 29 giugno allo stadio Arechi.

I biglietti per la data zero di Rimini saranno disponibili per il Blasco Fan Club dalle ore 10:00 del 13 marzo.

I biglietti per la presale My Live Nation saranno disponibili dalle ore 10:00 del 14 marzo. L’apertura generale delle vendite partirà dalle ore 11:00 del 15 marzo.

Le presale avverranno in esclusiva sulla piattaforma Vivaticket.

L’apertura vendite generale sarà aperta sulle 3 biglietterie: Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone.