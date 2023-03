Guarda la notte degli Oscar alla Cineteca di Milano

Share

Domenica 12 marzo dalle ore 23.15 (e fino all’alba di lunedì 13 marzo), Cineteca Milano in collaborazione con Sky Cinema è lieta di invitarvi presso Area Metropolis 2.0 di Paderno Dugnano a vivere la magica Notte degli Oscar® 2023, nuovamente riproposta nella sfarzosa cornice del Dolby Theatre di Los Angeles. La cerimonia sarà trasmessa sul canale Sky Cinema Oscar® e in streaming su NOW, in collaborazione con SKY CINEMA.

Un evento dedicato, come ogni anno, ai folli e ai sognatori, per tifare insieme per i film e i grandi attori che ci hanno accompagnato in questo entusiasmante anno di cinema!

La notte degli Academy Awards® è la notte più attesa nel mondo cinematografico, giunta ormai alla sua 95esima edizione: l’Oscar® è il premio cinematografico più noto e ambito e può vantare quasi un secolo di storia.

Cineteca Milano ancora una volta vuole festeggiare con i suoi spettatori e le sue spettatrici le attrici, gli attori e i bellissimi film che ha proiettato nelle sue tre sale – Cineteca Milano Metropolis, Cineteca Milano Arlecchino e Cineteca Milano MIC – e che hanno ottenuto le nomination più ambite agli Oscar® 2023.

Anche quest’anno si prospetta una notte avvincente e piena di sorprese. Mentre l’Oscar per il miglior film e per la migliore regia sembrano essere stati già ipotecati dal fenomeno Everything Everywhere All at Once, più incerte rimangono le categorie attoriali: Cate Blanchett riceverà la terza statuetta della sua carriera per la magistrale prova in Tár, o l’iconica Michelle Yeoh, star della pellicola in pole position per il premio più importante, salirà sul palco come prima attrice asiatica ad essere incoronata migliore protagonista? E ancora, sarà l’anno di Brendan Fraser per The Whale, dopo una lunga assenza dalle scene, o l’astro nascente Austin Butler verrà consacrato migliore attore per aver riportato in vita “The King” in Elvis? Sfida a tre nella categoria migliore attrice non protagonista, dove il premio potrebbe andare in ugual misura alle veterane Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever) e Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once) o alla sorprendente Kerry Condon de Gli spiriti dell’isola.

Atteso il premio come miglior film straniero per il tedesco All Quiet on the Western Front, che dovrebbe spuntarla anche in diverse categorie tecniche tra cui miglior suono, a meno che Top Gun: Maverick, dopo aver resuscitato il box office statunitense, non abbia da dire la sua.

Per l’Italia gareggiano Aldo Signoretti, candidato per il trucco di Elvis, e Alice Rohrwacher, regista del cortometraggio Le pupille, entrambi ben posizionati per un ipotetico trionfo.

Dopo il Super Bowl, Rihanna è pronta ad incantare il Dolby Theatre con la sua esibizione della canzone candidata per il film Black Panther: Wakanda Forever. Ancora in attesa di conferma la presenza di Lady Gaga, in corsa per il tema musicale di Top Gun: Maverick. Tutti pronti invece a ballare con “Naatu Naatu”, motivo portante del fenomeno bollywoodiano RRR.

📍 Cineteca Milano METROPOLIS

Via Oslavia 8 – Paderno Dugnano (MI)

T 02.87242114 – T 02.9189181

🎟️ Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione online sul sito www.cinetecamilano.it.