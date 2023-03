Jenny Di Marco sulle passarelle di Milano e Parigi

Share

La sua bellezza e la sua capacità di sfilare in modo naturale ed elegante, le hanno permesso di diventare una delle modelle più ricercate del momento. La sua figura slanciata e sinuosa, insieme alla sua personalità magnetica, hanno attirato l’attenzione di stilisti e fotografi. Parliamo di Jenny Di Marco, una modella che sta rapidamente emergendo come una delle nuove figure di riferimento del mondo della moda e dell’ industria cinematografica. Cresciuta nel quartiere di Porta Venezia, e laureata in ingegneria all’Istituto Politecnico di Milano, Jenny ha sviluppato fin da giovane una spiccata passione per la moda. I suoi outfit sempre vistosi, ma adatti a ogni occasione, non sono mai passati inosservati, e da qui i trampolini di lancio dei vari casting, concorsi superati e le prime sfilate.

Ma oggi, la prezzemolina del Fashion System milanese, ha lanciato un progetto ambizioso, si tratta della prima edizione del “Milan Fashion Week Selection”, in cui 5 brand selezionati da tutto il territorio italiano hanno esposto le proprie collezioni presso Jenny’s Pop Up, durante la settimana della moda a Milano, tenutasi dal 21 al 27 febbraio.

Le Chicche Fashion Roma, realtà con una forte presenza online, scelte da Jenny come ancora commerciale per il suo Pop Up 2023. La designer emergente Marcella Spagnolo; la fashion creative designer Sofia Alemani; il brand sostenibile Oneforeveryone e la realtà handmade tutta made in Italy, Cremis Creazioni.

Durante la Paris Fashion Week, Jenny Di Marco è stata anche una delle protagoniste della sfilata che si è tenuta presso la prestigiosa location l’American Cathedral di Parigi e alla fine dell’evento sarà impegnata per uno shooting fotografico per il brand Cremis Creazioni.

Con i suoi occhi color ghiaccio e il suo sorriso contagioso, Jenny Di Marco sembra destinata a diventare una delle icone della moda italiana e non solo. La sua carriera è appena cominciata, ma il suo talento e la sua passione per la moda la porteranno sicuramente a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Intanto, la modella ha in cantiere nuovi progetti, tra cui sfilate e format di moda innovativi, per seguire tutte le novità. Per non perdervi nessuna novità della modella vi suggeriamo di seguire il suo profilo Instagram ufficiale www.instagram.com/p/Co_xARoKneG/?hl=it.