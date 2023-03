I Negrita tornano in tour

Share

Dopo un tour acustico nei teatri durato 3 anni e culminato nel grande evento MTV UNPLUGGED NEGRITA, la band aretina torna a sorpresa live in elettrico nei club, per un lungo tour in cui riproporranno i brani cult del proprio repertorio. La prevendita sarà disponibile dalle 12:00 di venerdì 10 marzo su Ticketone al link https://www.ticketone.it/artist/negrita. Solo per il Fan Club “Hei! Negrita Club”, sarà possibile accedere alla prevendita da oggi al link https://www.ticketone.it/artist/negrita/?affiliate=PIT, fino alle 11:59 del 10 marzo. Per tutti sarà possibile acquistare inoltre un VIP PACK che comprende: biglietto unico, entrata anticipata nella venue per assicurarsi un posto in prima fila, pass commemorativo in edizione limitata, poster esclusivo autografato, un prodotto esclusivo del merchandising ufficiale.

Nel tour, che prenderà il via a fine settembre, i Negrita torneranno quindi all’energia esplosiva a cui hanno abituato il proprio pubblico negli anni durante i propri live, portando sul palco le canzoni che li hanno resi una garanzia tra le band italiane.

“Niente è più Rock che alzare a dieci il volume degli amplificatori e lasciarsi andare sulle assi di un palco da club. Via gli sgabelli dei concerti acustici. Si torna a saltare, si torna all’elettrica.” – ha dichiarato la band.

Con il sound che li contraddistingue, rimasto infrangibile nel tempo grazie alla solidità tecnica e interpretativa e, con la propria identità unica, grazie alla continua ricerca musicale che li esclude da ogni genere, la band riproporrà nella versione originale canzoni che sono diventate inno di intere generazioni: da “Mama Mae” a “Rotolando verso sud“, oltre a “Gioia Infinita”, “Ho Imparato a Sognare”, “Magnolia”, “A modo mio“, “In Ogni Atomo”.

Negrita tour

Il tour è organizzato da Vertigo e queste sono le date annunciate:

30.09 Brescia, Gran Teatro Morato

01.10 Fossalta (Ve), Palmariva Live Club

06.10 Napoli, Casa Della Musica

07.10 Modugno (Ba), Demodè

13.10 Nonantola (Mo), Vox

18.10 Roma, Atlantico

20.10 Firenze, Tuscany Hall

21.10 Senigallia (An), Mamamia

24.10 Milano, Alcatraz

27.10 Venaria Reale (To), Teatro Della Concordia

31.10 Mantova, Grana Padano Theatre

03.11 Padova, Hall

10.11 Cesena, Vidia

I Negrita sono: Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi, Cesare “Mac” Petricich.

Band: Giacomo Rossetti (basso, cori), Guglielmo Ridolfo Gagliano (pianoforte, tastiera, violoncello), Cristiano Dalla Pellegrina (batteria).

Radio Italia è la radio ufficiale del tour.

Rockol è media partner del tour.