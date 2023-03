Shiva annuncia gli speciali concerti estivi

Share

Grandissimo successo per le date nei club del “Milano Demons Tour” di Shiva: il tour, in partenza sabato 11 marzo da Nonantola (MO), ha già collezionato sold out per tutti gli appuntamenti in programma! Il volto di Milano Ovest è pronto a portare per la prima volta live il suo album dei record “Milano Demons”.

Di seguito il calendario con tutti gli appuntamenti sold out nei club:

11 marzo 2023 | Nonantola (MO) @ VOX Club SOLD OUT

13 marzo 2023 | Roma @ Orion Club SOLD OUT

14 marzo 2023 | Roma @ Orion Club SOLD OUT

15 marzo 2023 | Napoli @ Casa della Musica SOLD OUT

18 marzo 2023 | Bologna @ Estragon Club SOLD OUT

19 marzo 2023 | Bologna @ Estragon Club SOLD OUT

21 marzo 2023 | Venaria Reale (TO) @ Teatro Concordia SOLD OUT

22 marzo 2023 | Firenze @ Tuscany Hall SOLD OUT

24 marzo 2023 | Padova @ Gran Teatro GEOX SOLD OUT

26 marzo 2023 | Milano @ Fabrique SOLD OUT

27 marzo 2023 | Milano @ Fabrique SOLD OUT

28 marzo 2023 | Milano @ Fabrique SOLD OUT

Per non far mancare nulla ai suoi fan, SHIVA ha annunciato i primi speciali concerti nei festival estivi:

7 luglio 2023 | Imola (BO) @ IMOLA SUMMER SOUND

8 luglio 2023 | Alba (CN) @ Collisioni Festival

20 luglio 2023 | Servigliano (FM) @ NoSound Fest

26 luglio 2023 | Roma @ Rock in Roma

5 agosto 2023 | Cinquale (MS) @ Viper Summer Festival

Biglietti acquistabili sui circuiti ufficiali

Per info: www.bpmconcerti.com

Il “Milano Demons Tour” arriva dopo aver pubblicato il nuovo attesissimo album, “Milano Demons”, uscito per Milano Ovest e distribuito da Sony Music Italy, certificato platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia) e che è ancora stabile tra le prime 5 posizioni della Classifica settimanale Top Album FIMI. Tante anche le certificazioni dei brani presenti al suo interno: “Take 4”, “Non lo sai” e “Alleluia” feat. Sfera Ebbasta hanno conquistato il disco di platino, mentre “Vorrei” feat. Lazza e “Un altro show” feat. Geolier il disco d’oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Insieme all’annuncio del tutto esaurito del tour dei club, arriva quello delle prime date del Milano Demons Summer Tour.