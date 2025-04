Sfera Ebbasta e Shiva insieme con “Neon”

Share

Sarà in radio da questa settimana “Neon” di Sfera Ebbasta e Shiva, tratto dall’album “Santana Money Gang” pubblicato a sorpresa lo scorso venerdì che sta dominando le classifiche con oltre 25 milioni di ascolti macinati in soli 3 giorni.

“Neon” è in questo momento al n.1 in tutte le charts e tra i brani in assoluto più apprezzati dal pubblico.



Sfera Ebbasta e Shiva annunciano oggi anche SMG – ONE NIGHT ONLY, l’esclusivo evento live -prodotto da Vivo Concerti– che li vedrà protagonisti il 13 settembre 2025 a Milano – Fiera Milano Live.



Una data unica, un palco per due. Sfera e Shiva uniscono la loro potenza di fuoco per dare vita a un’imperdibile notte a cielo aperto di musica e adrenalina: l’occasione perfetta per presentare dal vivo le 12 tracce di trap allo stato puro contenute nel loro primo joint album, ma anche le hit tratte dal repertorio da solisti.



I biglietti per SMG – ONE NIGHT ONLY saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14.00 di martedì 15 aprile, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11.00 di domenica 20 aprile.

