Fabié, “Tabarin” il primo EP del giovane artista romano

Il 18 aprile arriva “Tabarin” – brano per le radio “Mina” – il primo EP di FABIE’, un artista che da Roma porta alla luce un mondo musicale ricco di emozioni, contraddizioni e intensità. Pubblicato da Indaco Records e distribuito da Virgin Music Group, “Tabarin” è una fusione di nostalgia, libertà creativa e arte sonora ispirata ai leggendari “Tabarin” parigini della Belle Époque, quei luoghi in cui il confine tra spettacolo e vita diventava sfocato.

L’EP è un viaggio profondo nell’animo di FABIE’, un’esperienza che invita l’ascoltatore a entrare nell’universo personale dell’artista, dove le emozioni si mescolano come in una danza surreale. Ogni brano è un riflesso di un’anima in cerca di sé stessa, in bilico tra il peso della quotidianità e il desiderio di libertà. Il primo singolo, “Fottuta nostalgia”, uscito lo scorso 21 marzo, è un’anticipazione perfetta di questa esplorazione, un inizio che affonda nelle radici di chi vive con passione e consapevolezza.

Fabié, classe 1993, nasce a Roma e cresce in un paesino di provincia. La sua storia è segnata da una vita fatta di giorni in cucina, lontano dai riflettori, ma proprio lì, tra i rumori dei fornelli, ha affinato la sua sensibilità artistica. La musica è arrivata tardi, ma con una forza travolgente, e Fabié l’ha abbracciata come il mezzo più puro per raccontarsi e raccontare il mondo che lo circonda. Un percorso che oggi lo porta a condividere con il pubblico un suono che non è solo musica, ma una vera e propria dichiarazione di vita.

“Tabarin” è un invito a guardare dentro di sé, a esplorare la propria intimità con sincerità e coraggio. Un lavoro che risuona di emozioni vere e vive, in cui ogni traccia è un passo in più verso la scoperta di nuovi ricordi e nuove sensazioni.

CREDITI

Autore: Fabio Carpentieri

Compositore: Fabio Carpentieri

Cover: Fabio Carpentieri

Foto: Elisa Bontempo e Stefano Sensolo

BIOGRAFIA

Fabio Carpentieri ma tutti lo chiamano “Fabié”, classe ’93 nato a Roma e cresciuto in un paese di provincia con poco più di 2500 abitanti. Ha sempre avuto una passione per la musica, ma la vita lo ha portato a trovare la sua voce in un ambiente insolito, le cucine. Ha trascorso gran parte delle sue ore nei ristoranti, tra forni e fornelli, dove ha affinato non solo le sue abilità, ma anche la sua sensibilità artistica. Dopo alcuni singoli in attivo, il 18 Aprile esce il suo primo EP, “Tabarin”. I “Tabarin” erano luoghi culturali iconici che hanno segnato l’epoca dorata dell’arte, della musica e dello spettacolo nella Parigi del XIX secolo. Un luogo di scoperta e di sorpresa, dove il pubblico viene trasportato in un viaggio musicale che rievoca ricordi e ne crea di nuovi. Un lavoro che esplora la dualità della sua vita: la routine frenetica e la libertà creativa della musica, carica di nostalgia, passione e sincerità.