Per la prima volta la scena urban italiana si riunisce in un unico grande evento benefico: IMOLA SUMMER SOUND PER LA ROMAGNA! Sabato 29 luglio i più importanti nomi della scena attuale rap e trap si esibiranno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (Bologna) a sostegno della popolazione della Romagna colpita dall’alluvione.

Imola Summer Sound per la Romagna nasce dalla volontà di SFERA EBBASTA, LUCHÈ e SHIVA di riunire amici e colleghi in un’unica imperdibile giornata che metta la musica al servizio del prossimo. Il ricavato dalle vendite dei biglietti verrà devoluto alla Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna.

I cancelli apriranno alle ore 16.00. A partire dalle ore 17.30 si alterneranno sul palco, per dei veri e propri set, tutti gli artisti che hanno scelto di partecipare gratuitamente all’evento e di destinare l’incasso netto della manifestazione in beneficenza.

SFERA EBBASTA, fenomeno della trap italiana e indiscusso recordman di vendite, salirà sul palco per offrire una performance esplosiva con i suoi successi travolgenti e il suo carisma; LUCHÈ, icona dell’urban nazionale, che con la sua musica conferma di continuo la sua versatilità e la grande abilità nel passare da potenti banger a tracce più chill, senza perdere mai la forza, l’attitudine street e il flow che da sempre lo caratterizzano, farà vibrare l’autodromo; SHIVA, uno dei rapper più amati dalle nuove generazioni e volto di Milano Ovest, porterà sul palco i suoi ultimi due album da record “Milano Demons” e “Santana Season”.

Oltre a loro, saranno protagonisti sul palco GEOLIER, uno dei fenomeni musicali più eclatanti e completi che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni, che nel 2023 ha superato ogni suo record con tour sold out e i suoi ultimi due album mutliplatino “Il coraggio dei bambini” e “Il coraggio dei bambini – Atto II”, e MASSIMO PERICOLO, uno dei rappresentanti più importanti del nuovo rap italiano delle periferie, e poi tanti giovani artisti destinati a scalare le classifiche: AXELL, che ha attirato l’attenzione col singolo “Que pasa”, BIGMAMA, che si è fatta conoscere sul palco del Primo Maggio Roma, DIGITAL ASTRO, giovane talento che fa parte dell’etichetta di Ghali, ELE A, che ha portato il suo freestayle fino allo Sziget Festival di Budapest, FINESSE, giovane producer che ha collaborato con Nicki Minaj e Polo G, SETHU, sul palco del Festival di Sanremo 2023, e TONY BOY, che dopo due album ha recentemente firmato con Warner Music Italy.

Saranno 7 ore di musica live con una straordinaria line up che unisce sullo stesso palco per la prima volta tanti artisti della scena urban che hanno conquistato le classifiche e il cuore del pubblico con il loro stile unico e i loro testi incisivi.

L’appuntamento, pensato come la giornata di un festival, promette di essere indimenticabile, un’occasione imperdibile per i fan di vivere un’esperienza unica, in cui potranno godere delle performance dei loro artisti preferiti, circondati da un pubblico appassionato e immersi in un’energia straordinaria.

È possibile donare all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna anche attraverso l’Iban IT69G0200802435000104428964.

Radio Ufficiale Radio 105.

Il concerto è prodotto e organizzato da Trident Music, in collaborazione con Studio’s, Regione Emilia Romagna, Comune di Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Media partner QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!.

Con il supporto di Radio Bruno.

I biglietti già acquistati per la data del 7 luglio a Imola, in cui si sarebbero dovuti esibire Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva, sono validi per assistere alla data del 29 luglio.

