I Sum 41 a giugno in Italia

I Sum 41 torneranno in Italia con una doppia data outdoor in Italia per presentare il loro ultimo disco “Order in decline”. Sono uno dei gruppi più famosi e apprezzati della scena pop- rock-punk internazionale, attivi da oltre 20 anni, hanno venduto oltre 15 milioni di dischi e riscosso un successo planetario fondato sulla loro indiscussa capacità di suonare dal vivo, skills testimoniate dalle centinaia di date e da sold out incredibili come quelli – di queste settimane – del tour australiano e asiatico con i biglietti polverizzati in prevendita.

L’Italia li aspetterà per due date: a Jesolo e nei dintorni di Rimini quando saranno protagonisti insieme a Rancid, OffSpring e tanti altri della prima edizione italiana dello Slam Dunk Festival.

i Sum 41 sono una formazione musicale che oramai possiamo definire longeva, una continuità dovuta soprattutto alla formula musicale della band capitanata da Deryck Whibley, un percorso iniziato a cavallo degli ’90/00 che è basato sull’incontro di due mondi: quello pop-punk e quello nu-metal.

I Sum 41 fin dai primi dischi hanno “colpito un perfetto punto sonoro” creando un’atmosfera unica e stimolante fin dal loro esordio, per certi volte rivoluzionario per la scena punk-alternative, con “All Killer, No Filler”. Dopo quel disco sono susseguiti oltre 3 lustri di opere musicali di livello e ovviamente centinaia di show, un arco di tempo che naturalmente ha cambiato anche attitudini, stili di vita e visioni del gruppo nativo di Ajax, Ontario, Canada.

A Jesolo e a Slam Dunk Festival suoneranno oltre 25 canzoni, dalle più recenti ai loro cavalli di battaglia, come “Catching Fire”, “Pieces”, “Fat Lip”, Still Waiting” e tante tante altre, compresi bis a sorpresa e cover.

Non resta che aspettare il 2023 godersi lo show dei Sum 41!

Di seguito i dettagli delle due date.

SUM 41

1 GIUGNO 2022 | SLAM DUNK FESTIVAL – BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI)

w/ Zebrahead + Stand Atlantic + more t.b.a.

Biglietti in vendita su Ticketmaster, DICE e TicketOne.

10 GIUGNO 2023|PALAZZO DEL TURISMO – JESOLO (VE)

Biglietti in vendita su TicketOne.