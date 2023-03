Share

Dal 17 marzo 2023 è in rotazione radiofonica “DEBOLE”, il nuovo singolo di Valentina Tioli disponibile sulle piattaforme digitali dal 10 marzo.

“Debole”, di Valentina Tioli, è il primo di una serie di singoli, in uscita ogni mese, che faranno parte del suo nuovo progetto R&B, pop crossover.

Il brano racconta di come l’amore lasci senza difese e per quanto ti impegni a combatterlo, non puoi essere forte con qualcuno che è il tuo punto debole.

Dopo aver fatto scoprire all’Italia Selah Sue e Emeli Sandé ai live di X Factor 7, Valentina Tioli torna sulla scena del nuovo R&B italiano con una release che segue gli opening di Dee Dee Bridgewater e Anggun, il Deejay On Stage, il Concerto in Vaticano su canale 5 e il live a NY trasmesso su RAI Italia e RAI2.

Il brano è stato prodotto e composto da Francesco Terrana, scritto dall’artista (Edizioni Senza Dubbi) e distribuito ADA Music Italy.

Valentina Tioli cover

Dichiara l’artista a proposito del suo nuovo brano: “Scavando più nel profondo, il brano tocca un tema sempre più diffuso nella nostra società: l’autosabotaggio. In un mondo dove l’amore è molto costoso e il sesso è gratis, dove le relazioni non hanno la pazienza di crescere, hanno la durata di uno starnuto e sono intercambiabili come calzini, l’abbandono, il ghosting e la mancanza di fiducia stanno diventando sempre più frequenti, sono ormai qualcosa di socialmente condiviso, quasi come se questa nuova normalità ci autorizzasse ad attuare questo tipo di comportamenti e al tempo stesso ci facesse sentire meritevoli di riceverli.

La paura di riceverli, però, vive in noi in modo latente e più cerchiamo di nasconderla, più agiamo inconsciamente in modo che le nostre paure si realizzino nella realtà, come se dovessimo vincere una scommessa con noi stessi: il problema è che quando succede quello che non avremmo mai voluto accadesse, ma che in fondo la società ci insegna ad aspettarci, otteniamo la ragione, ma perdiamo chi vogliamo veramente.”



BIOGRAFIA



Valentina Tioli è una cantautrice di genere Pop con influenze R&B, Indie e Dance. Nel 2013 è tra le protagoniste di X- Factor 7 nella squadra di Mika. In seguito a questa esperienza, l’artista si esibisce in tour in tutta Italia partecipando anche a diversi festival come il Collisioni, Mondovisioni, Holy Festival, aprendo inoltre i concerti di Nek, Alexia, Anggun, Dee dee Bridgewater. Dopo essere arrivata due volte in finale a Sanremo giovani, Valentina ha recentemente partecipato al “Deejay On Stage 2022” a Riccione, ed è tra i sei vincitori del prestigioso contest New York Canta 2022, che le ha dato l’opportunità di cantare all’Oceana Theatre” a NY in onda su Rai2 e Rai Italia con ospiti come Clementino, Anna Tatangelo, Diodato. Nel dicembre 2021 vince il Christmas Contest che le permette di ricevere udienza da Papa Francesco e di cantare al Concerto di Natale in Vaticano, in onda su Canale 5, l’anno seguente si classifica in semifinale per rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest con la canzone “Never Looking back”.

Il 7 settembre 2022 Valentina viene invitata a cantare allo stadio di Monza in apertura della “Partita del cuore” con la Nazionale Cantanti. Insieme al producer Francesco Terrana, parte del suo team da otto anni, pubblica decine di singoli con Warner Music, CDF e Universal Spain ottenendo milioni di views su Youtube e l’ingresso in playlist editoriali di Spotify, Tim Music e Apple Music. La sua canzone “Pressione Regolare” uscita nel 2019, viene ripostata sui social dalla leggendaria popstar Anastacia che la canterà poi in un duetto su Instagram con Valentina scrivendo di lei: “love her and her vibe”. L’artista ha collaborato come feat con Two Fingerz, Dargen D’Amico, nella canzone “Neve” uscita nel disco “La Tecnica Bukovsky” con Mr. Rain nel singolo “The Way You Do” e ha scritto come autrice per Thomas, Elodie, Emma Muscat e tanti altri. A luglio 2022 esce “Come un deja vu” anche in formato NFT.

