Eros Ramazzotti inizia il tour italiano

EROS RAMAZZOTTI è finalmente sbarcato in Italia col BATTITO INFINITO WORLD TOUR: partito per un tour mondiale a ottobre 2022, il cantautore dei record con oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali, è salito ieri sera sul palco del Mediolanum Forum di Milano, inaugurando la leg italiana del tour già andata sold out. Tra i grandi successi del suo monumentale repertorio e le trascinanti hit estratte dall’ultimo album BATTITO INFINITO (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International), EROS ha riabbracciato il pubblico che lo attende dal 2019.

Dopo l’eccezionale partenza con gli show della Première e il grande entusiasmo riscosso con le date di Nord America e America Latina, EROS RAMAZZOTTI fa ritorno in Italia sulla scia dell’incredibile serie di show da tutto esaurito messi a segno in ogni data sinora svolta nella leg europea, a cui si aggiungono le date sold out italiane: un segno quanto mai tangibile dell’affetto da anni riservato all’artista, che in occasione delle date italiane potrà ritrovare il pubblico che per primo lo ha amato e sostenuto sin dagli inizi della sua carriera.

Lo straordinario viaggio lungo oltre 80 date di EROS RAMAZZOTTI prosegue in Italia con altre tre date in programma già da questa sera e il 17 e 18 marzo al Mediolanum Forum di Milano, passando per il Pala Alpitour di Torino il 25 marzo, per arrivare al Mandela Forum di Firenze il 4 aprile (unica data italiana in cui restano ultime disponibilità di biglietti), al Palazzo dello Sport di Roma il 6 aprile e 7 aprile, al Palasele di Eboli (SA) l’11 aprile, fino al PalaInvent di Jesolo (VE) il 28 aprile, in attesa di rivederlo nelle arene e nei festival estivi più importanti d’Italia a partire da luglio.

Il grande tour globale di EROS, caratterizzato da un palco altamente tecnologico e da una scenografia d’eccellenza tutta italiana, è prodotto da Radiorama – storica struttura di RAMAZZOTTI coordinata da Gaetano Puglisi – e organizzato da Vertigo (CTS Eventim).

I biglietti per le date del BATTITO INFINITO WORLD TOUR sono in vendita sul sito www.ramazzotti.com e www.vertigo.co.it.

La radio partner della WORLD TOUR PREMIÈRE e del BATTITO INFINITO WORLD TOUR è Radio Italia.

Neos, la seconda compagnia aerea italiana di Alpitour World, è vettore ufficiale della WORLD TOUR PREMIÈRE e del BATTITO INFINITO WORLD TOUR.

BATTITO INFINITO WORLD TOUR

CALENDARIO AGGIORNATO

14 Marzo 2023 – Mediolanum Forum, MILANO (ITALIA) – SOLD OUT

15 Marzo 2023 – Mediolanum Forum, MILANO (ITALIA) – SOLD OUT

17 Marzo 2023 – Mediolanum Forum, MILANO (ITALIA) – SOLD OUT

18 Marzo 2023 – Mediolanum Forum, MILANO (ITALIA) – SOLD OUT

20 Marzo 2023 – Arena, GINEVRA (SVIZZERA) – SOLD OUT

23 Marzo 2023 – Hanns-Martin-Schleyer-Halle, STOCCARDA (GERMANIA)

25 Marzo 2023 – Pala Alpitour, TORINO (ITALIA) – SOLD OUT

28 Marzo 2023 – Nikaïa Palais, NIZZA (FRANCIA)

31 Marzo 2023 – Wizink Center, MADRID (SPAGNA)

02 Aprile 2023 – Palau St. Jordi, BARCELLONA (SPAGNA)

04 Aprile 2023 – Mandela Forum, FIRENZE (ITALIA)

06 Aprile 2023 – Palazzo dello Sport, ROMA (ITALIA) – SOLD OUT

07 Aprile 2023 – Palazzo dello Sport, ROMA (ITALIA) – SOLD OUT

11 Aprile 2023 – Palasele, EBOLI, SA (ITALIA) – SOLD OUT

15 Aprile 2023 – Zimný štadión O. Nepelu, BRATISLAVA (SLOVACCHIA)

17 Aprile 2023 – Wiener Stadthalle, VIENNA (AUSTRIA)

19 Aprile 2023 – Budapest Arena, BUDAPEST (UNGHERIA)

21 Aprile 2023 – Štark Arena, BELGRADO (SERBIA)

23 Aprile 2023 – Sala Palatului, BUCAREST (ROMANIA) – SOLD OUT

25 Aprile 2023 – Arena Armeec, SOFIA (BULGARIA)

28 Aprile 2023 – PalaInvent, JESOLO, VE (ITALIA) – SOLD OUT

30 Aprile 2023 – Top of the Mountain Closing Concert, ISCHGL (AUSTRIA)

02 Maggio 2023 – Atlas Arena, LODZ (POLONIA)

04 Maggio 2023 – Royal Arena, COPENAGHEN (DANIMARCA)

06 Maggio 2023 – Avicii Arena, STOCCOLMA (SVEZIA)

09 Maggio 2023 – Tondiraba Ice Hall, TALLINN (ESTONIA)

11 Maggio 2023 – Žalgirio Arena, KAUNAS (LITUANIA)

13 Maggio 2023 – Mercedes Benz Arena, BERLINO (GERMANIA)

05 luglio 2023 – Ferrara Summer Festival, FERRARA (ITALIA)

07 luglio 2023 – Summer In The City, MAINZ (GERMANIA)

09 luglio 2023 – St.Peter At Sunset, KESTENHOLTZ (SVIZZERA)

14 luglio 2023 – Doomplatz Open Air, FULDA (GERMANIA)

16 luglio 2023 – Koenigswinkel, FUSSEN (GERMANIA)

18 luglio 2023 – Moon And Stars, LOCARNO (SVIZZERA)

21 luglio 2023 – I Em Music, EMMENDIGEN (GERMANIA)

23 luglio 2023 – Tum & Taxis Schloff, REGENSBURG (GERMANIA)

26 luglio 2023 – Schloss Salem Open Air, SALEM (GERMANIA)

28 luglio 2023 – Klassik Am Dom Festival, LINZ (AUSTRIA)

03 – 05 – 06 agosto 2023 – Teatro Antico, TAORMINA(ITALIA)

10 agosto – Starlite Festival, MARBELLA (SPAGNA)

12 agosto – Music Festival, CADICE (SPAGNA)

14 agosto 2023 – Pula Arena, PULA (CROATIA)

26 agosto 2023 – Laugardalshall, REYKJAVIC (ISLANDA)