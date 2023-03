Concorso per 3 voci “Barocche” in Friuli

Fino al 15 maggio sono aperte le iscrizioni al bando per le voci di ‘Aci, Galatea e Polifemo’, Serenata HWV 72 di G.F.Handel nell’allestimento dell’Associazione Barocco Europeo. L’opportunità, di rilievo internazionale, è finalizzata alla messa in scena di 3 importanti appuntamenti a novembre 2023: al Teatro Verdi di Gorizia (il giorno 11), al Teatro Miela di Trieste (il 17) e al Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento (il 19). L’opera in oggetto risale ai primi anni del Settecento ed è una delle espressioni più raffinate del suo tempo. Vi si racconta la storia d’amore tra il pastorello Aci e la ninfa Galatea, minacciata dal ciclope Polifemo, attraverso Arie da eseguire che valorizzano il virtuosismo vocale dei protagonisti.

I palcoscenici friulani più prestigiosi ospitano questa produzione di altissima qualità garantita da Barocco Europeo, che firma la direzione e la gestione del concorso. “L’obiettivo del bando – spiega la direttrice artistica Donatella Busetto – è confermare la nostra volontà formativa e offrire un’opportunità di pregio agli artisti più giovani, alle voci nuove”.

Il bando infatti riguarda i cantanti nati dopo il 1° gennaio 1989, di ogni nazionalità e selezionerà tre giovani voci: un soprano per il ruolo di Aci, un mezzosoprano o contralto per impersonare Galatea e un basso per dar vita a Polifemo.

L’iniziativa del concorso si inserisce nel programma del Festival MusicAntica Baroque Stories 2023. “La selezione che abbiamo lanciato – continua Busetto – è solo una fase nell’ambito del progetto più ampio che sarà in grado di garantire un’ottima visibilità ai giovani grazie agli spettacoli. Inoltre registreremo dal vivo l’opera, il 10 novembre a Gorizia, per ‘lasciare un segno’ anche in futuro e affinché gli esordienti possano utilizzare i filmati live realizzati da professionisti e caricati sulle principali piattaforme nazionali e internazionali per la propria carriera”.

Giuria Concorso Vocale

La cifra della procedura selettiva – assicurano da Barocco Europeo – è la qualità. La scelta delle 4 voci è affidata a una commissione valutatrice composta da direttori artistici dei principali teatri, accademie e festival musicali, da critici e da discografici. Per la pre-selezione, prima fase del Concorso, i candidati dovranno inviare alla Segreteria di BAROCCO EUROPEO un file audio-video con la registrazione delle tre Arie d’obbligo indicate nel Regolamento (rintracciabile al link https://www.barocco-europeo.org/aci-galatea-e-polifemo-g-f-handel/). Il file con la registrazione sarà valutato da remoto dai singoli componenti della Giuria sopra menzionata.

La Finale del Concorso invece si svolgerà in presenza a Sacile, a Palazzo Ragazzoni, il 17 giugno. In questa fase la Giuria sarà composta da Sara Mingardo, il Direttore d’orchestra Riccardo Doni, Alberto Martini, Direttore artistico del Teatro Ristori di Verona, il registra dello spettacolo Cesare Scarton, Daniela Goldoni referente della rivista specializzata OperaClick e la Direttrice Artistica del Festival BAROQUE STORIES.

L’allestimento dello spettacolo, che avverrà a novembre, prevede la partecipazione dei vincitori del Concorso alla Masterclass di vocalità e interpretazione stilistica con il celebre contralto Sara Mingardo (2 e 3 novembre a Sacile, Ex Chiesa di San Gregorio) e, dal 4 all’11 novembre, nella stessa sede e poi al Verdi di Gorizia, avranno luogo le prove di regia e allestimento nonché la registrazione audio-video.

Per informazioni e iscrizioni: www.barocco-europeo.org

Foto in allegato: locandina e composizione della giuria del concorso