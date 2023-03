Da venerdì in radio il nuovo singolo di MistaJam

Share

È disponibile su tutte le piattaforme digitali e da venerdì 24 marzo in radio “Nothing Else Matters”, il nuovo singolo di MistaJam, uno dei pilastri della musica dance britannica, che torna sulle scene nella sua forma migliore rilasciando un vero inno celebrativo della disco music.

“Nothing Else Matters“, canzone che esprime il suo potenziale di vera hit già dal primo ascolto, è una dichiarazione d’amore alla scena club in tipico stile MistaJam, con bassi profondi e sintetizzatori che dettano il ritmo battente sul quale si inserisce la voce solista. “Nient’altro conta se non la musica” recita il ritornello dell’inno, fedele all’infinita dedizione di MistaJam alla sua arte.

MistaJam è uno dei personaggi più influenti della musica dance britannica, la cui ascesa come artista, produttore e cantautore è stata sismica in un breve lasso di tempo. Infatti, MistaJam inizialmente raggiunge il successo come personaggio responsabile del lancio dell’emittente globale pluripremiata e rivoluzionaria “Capital Dance”, ad oggi la più grande radio dance del Regno Unito. Dal 2023, l’artista si concentra sul suo primo amore: fare musica, di cui “Nothing Else Matters” è il secondo tassello, dopo l’uscita di “Defibrillator”.

La produzione musicale di MistaJam, tra singoli e remix, conta già oltre mezzo miliardo di stream globali e il suo singolo “If You Really Love Me (How Will I Know)”, uscito nel 2021, è stato certificato disco d’oro in UK, con oltre 250 milioni di stream. MistaJam è attualmente uno dei remixer più richiesto sulla scena, prestando la sua energia a rielaborazioni per artisti come James Hype, Topic & A7S, Piero Pirupa e Felix Jaehn.