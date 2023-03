All’Alcazar il talk con i protagonisti di Mare Fuori e Lidia Poët

Share

Il talk Young BUT series organizzato dalla redazione del Metropolitan Magazine.

Dibattito sul tema della serialità young in Italia: come le serie tv con protagonisti giovani si stanno affermando nel panorama italiano, conquistando anche la Tv generalista. Ma non solo. Si cercherà di approfondire, con ospiti d’eccezione, su come i giovani percepiscono il mezzo televisivo, l’incontro dei media e del cinema con i social e quanto effettivamente le piattaforme come Instagram e TikTok possono influenzare la popolarità di una serie tv. Sì parlerà dei principali fenomeni del momento: Mare Fuori, Skam, Prisma e tanti altri esempi.

Interverrà attore rivelazione della seconda e terza stagione di Mare Fuori, Alessandro Orrei (Mimmo) per spiegarci come il fenomeno Mare Fuori sia scoppiato e quali sono i suoi segreti.

Chiara Sfregola, scrittrice, sceneggiatrice e produttrice italiana, che ha lavorato per Paramount +, Rai Fiction, RaiPlay e Netflix.

Dario Aita, attore della serie Netflix del momento Legge di Lidia Poët. Dario Aita interpreta Andrea, un commerciante 35enne che vive la sua vita diviso tra l’Italia, gli Stati Uniti e il Medio Oriente. Andrea è il migliore amico di Lidia, nonché suo amante. Sia Andrea che Lidia sono innamorati della libertà. Nonostante voglia far credere a tutti di non volere legami che lo costringano in qualche modo a mettere radici, quello che prova per la protagonista della serie lo manderà un po’ in confusione.

Infine la regista Laura Luchetti, nastri d’argento 2019

Metropolitan Magazine ha a cuore l’arte e il dibattito. Metrò porta in giro gli artisti, come una locomotiva che viaggia per le vie di Roma, e trasforma i locali e terrazze in vere e proprie mostre a cielo aperto.

Expo POP ART, gli artisti

L’expo si terrà all’interno del locale romano, con quadri, opere, disegni e foto di eccezione dell’entourage romano ispirati alla POP ART e non solo.

Gli artisti che prenderanno parte alla serata sono:

llaria Valenzi

Giada Spera

Phlegma

Marta Nolletti

Sara Paone

Martina Bertolazzi

Simone De Rosa

Domitilla Maria Biondi

Andrea Catarinicchia

Roberto Giardina

Dalle ore 19, all’ALCAZAR A ROMA