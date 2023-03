Share

Robert Plant a Vicenza in Festival. DuePunti Eventi, in collaborazione con il Comune di Vicenza, presenta un’imperdibile data del nuovo tour italiano del cantante britannico. Il leggendario frontman dei Led Zeppelin sarà in Piazza dei Signori il 6 settembre (ore 21.00) per presentare al pubblico insieme a Suzi Dian lo spettacolo Saving Grace.

Saving Grace, il progetto che vede sul palco Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche), Robert Plant (voce) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro), ha fatto il suo debutto all’inizio del 2019 con una serie di concerti a sorpresa in piccoli locali in Inghilterra, Galles e Irlanda e, successivamente, un trio di date nel Regno Unito a sostegno della Fairport Convention. Le esibizioni intime hanno visto la band attingere da un repertorio di “musica ispirata al paesaggio onirico delle marcie gallesi”, canzoni che abbracciano i diversi gusti e le influenze di Plant, in particolare la sua eterna passione per il folk britannico e americano, gli spiritual e il blues tradizionale, tra cui un numero di amati standard e preferiti di lunga data di Doc Watson, Donovan, Moby Grape e Low, tra gli altri.

Nato nel 1948 a West Bromwich, nello Staffordshire, Robert Plant acquisisce fama mondiale grazie ai Led Zeppelin, una delle band più significative della storia del rock formata assieme a Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham. Il gruppo si separa agli inizi degli anni Ottanta, in seguito alla morte di Bonham. Definito dai lettori di Rolling Stone “il più grande cantante solista di tutti i tempi”, Robert Plant è l’unico dei membri del gruppo ad aver coltivato con continuità una propria carriera solista, riprendendo e ampliando molti dei temi costituenti la complessa alchimia musicale dei Led Zeppelin come il blues, il folk, la musica araba e le tematiche mitologiche, in particolar modo quelle celtiche.

“Un altro artista che ha fatto la storia della musica – dichiarano il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine – ha scelto Vicenza per una delle sue tappe italiane. E’ un vero onore ed insieme la conferma che il grande lavoro di promozione fatto in questi anni oggi ci permette di portare a Vicenza star di fama mondiale. Robert Plant dei Led Zeppelin che si esibisce in piazza dei Signori dà definitivamente la misura della dimensione internazionale assunta da ViOff”.

Vicenza in Festival è promosso da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Vicenza, nell’ambito di VIOFF, il Fuori Fiera di VicenzaOro.

I biglietti del concerto saranno disponibili in prevendita nel circuito Ticketone a partire dalle ore 12.00 di lunedì 27 marzo.

Tutte le informazioni su: http://www.vicenzainfestival.it/

Biglietti:

poltronissima platinum € 78+diritti di prevendita

poltronissima gold € 65+ diritti di prevendita

poltronissima € 50+ diritti di prevendita

poltrona € 40+ diritti di prevendita