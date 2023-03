Vittorio Brumotti inaugura la Fiera dei territori

Share

Agri e Slow Travel Expo, Fiera dei territori, inaugura la sua ottava edizione con un ospite d’eccezione: Vittorio Brumotti. Sarà infatti lui a dare il via venerdì 31 marzo 2023 alle 15 alla manifestazione dedicata al turismo slow, active, outdoor e sostenibile.

Secondo l’ultimo Rapporto Nazionale sul Cicloturismo in Italia realizzato da Isnart e Legambiente, nel 2022 hanno visitato l’Italia ben 31 milioni di cicloturisti. Una cifra record per uno dei target turistici protagonisti di Agri e slow Travel Expo, che intende far scoprire i territori, non come semplici mete, ma come esperienze autentiche e immersive, dall’arrivo alla partenza. Vittorio Brumotti racconterà, in occasione del convegno “Cicloturismo, mobilità sostenibile e intermodalità”, che si terrà sempre venerdì 31 marzo, alle ore 16, la sua idea di viaggio su 2 ruote, per scoprire in modo sostenibile l’Italia meno nota e darà vita a uno show in sella alla inseparabile bicicletta.

Viaggiare su 2 ruote con Vittorio Brumotti

Chi più di lui può raccontare un viaggio su 2 ruote? Vittorio Brumotti, volto televisivo, campione del mondo di bike trial, 11 volte nel Guinness World Records per le sue imprese, racconta ad Agri e Slow Travel Expo la sua idea di viaggio in bicicletta. La sua esperienza di vacanza su 2 ruote sarà al centro di un talk nel convegno “Cicloturismo, mobilità sostenibile e intermodalità”, in programma venerdì 31 marzo 2023 alle 16 sul palco eventi. Brumotti salirà quindi sul palco di Agri e Slow Travel Expo e darà vita a un imperdibile show con la sua inseparabile bicicletta.

Dall’aeroporto in fiera su due ruote

Bergamo è la città perfetta per ospitare Agri e Slow Travel Expo, che ha tra i suoi obiettivi principali quello di promuovere un turismo di scoperta, lento e sostenibile. Un turismo che vede come protagonista la bicicletta. Lo scorso anno proprio ad Agri e Slow Travel Expo è stata attribuita a SACBO S.p.A. Milan Bergamo Airport la certificazione di primo aeroporto bike-friendly in Italia. Se infatti può sembrare un sogno arrivare in aeroporto, scaricare la propria bici o prenderne facilmente una a noleggio e partire direttamente per la propria meta, su due ruote, a Bergamo è possibile. L’aeroporto della città lombarda ospita infatti il primo e unico aeroporto italiano bike friendly. Grazie al progetto Milan-Bergamo Airport BGY “Bike-Friendly” di SACBO i turisti che viaggiano in bicicletta avranno a disposizione al loro arrivo una bike room: un punto dedicato con servizi, mappe e attrezzature per sistemare la propria bicicletta. Una mossa strategica per dare impulso al cicloturismo anche in seguito alla nomina di Bergamo e Brescia capitale italiana della cultura 2023 e che consente di raggiungere agevolmente tutti i punti strategici della città, compresa la fiera.

Scoprire l’Italia in bicicletta

Il turismo su due ruote sta vivendo una crescita esponenziale. Il 3° Rapporto Nazionale sul Cicloturismo in Italia realizzato da Isnart e Legambiente ha evidenziato che per il 2022 è possibile stimare 31 milioni circa di presenze attribuibili ai cicloturisti. Un tipo di turismo che genera un impatto economico rilevante se si pensa che la spesa per consumi turistici nei luoghi di vacanza generata dai cicloturisti è stimata per il 2022 in quasi 4 miliardi.

Il cicloturista predilige il contatto con la natura, la vacanza all’aria aperta, ama l’enogastronomia, ricerca i prodotti tipici ed è molto attento alla sostenibilità. Valori su cui diventa sempre più importante investire e che sono al centro di Agri e Slow Travel Expo.

L’Italia in bicicletta sarà al centro del convegno “Cicloturismo, mobilità sostenibile e intermodalità”, che si terrà venerdì 31 marzo 2023 alle 16 sul palco eventi. Il futuro della mobilità sostenibile è oggi sempre più legato all’intermodalità. Nel corso dell’incontro si farà il punto sull’importanza di valorizzare il cicloturismo anche attraverso strategie di mobilità combinata.

Itinerari cicloturistici

Da nord a sud sono 18.000 gli itinerari cicloturistici che portano alla scoperta dell’Italia. Ciclovie e percorsi per scoprire il territorio su due ruote in modo lento, dando la possibilità di conoscere a fondo e da diversi punti di vista i luoghi che si attraversano. Agri e slow Travel Expo sarà la vetrina degli itinerari cicloturistici più insoliti e spesso meno conosciuti, dagli itinerari dedicati a chi pratica sport a preziosi consigli per chi predilige i percorsi nella natura, nei borghi, nei luoghi d’arte o lungo le ciclovie.