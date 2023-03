Ron con Leo Gassman da domani in radio

Share

È “Questo vento”, tratto dall’ultimo album di Ron, il nuovo singolo dell’artista che sarà in radio dal 31 marzo. Il brano è cantato insieme a Leo Gassmann, ed è l’unico duetto del disco “Sono un figlio” (etichetta Le foglie e il vento, distribuzione Sony Music). E stasera, Leo salirà sul palco dell’Auditorium Conciliazione a Roma, ospite del concerto di Ron.

Ron ha voluto collaborare con Leo per questa canzone che parla di un padre e un figlio, di due generazioni distanti ma con la voglia di stare insieme e di imparare l’uno dall’altro, con la convinzione che, insieme, si potrà disegnare un mondo diverso.

“Questo Vento parla del rapporto tra generazioni, che sono convinto debba essere più uno scambio che un discorso a senso unico. È una richiesta di aiuto reciproco nel tentativo di cambiare un mondo ormai impoverito dei veri valori”, ha dichiarato Ron. “Ho conosciuto Leo due anni fa. Mi ha colpito il suo lavoro, il suo modo di tirare fuori le cose che ha dentro, la sua disponibilità e il suo talento, allora gli ho proposto questa canzone, non solo di cantarla insieme a me, ma anche di scrivere lui stesso la parte di testo e di musica che avrebbe cantato. È stato un esperimento vero, sincero, condividere un momento importante dentro e fuori dal tempo”.

“Lavorare al pezzo con Ron per me è stato un onore”, continua Leo Gassmann. “Ron per me è un amico ma soprattutto un maestro. È bello vedere due generazioni al confronto. Penso che il confronto sia essenziale per rendere la musica un posto migliore. Un posto dove il tempo, le ingiustizie e le paure non esistono. Ringrazio Rosalino per aver creduto in me fin dall’inizio”.

Il testo del brano è firmato da Donato Santoianni, Ron ha composto la musica insieme a Leo, che, a sua volta, ha scritto anche la sua parte di “cantato”. (Io e te così diversi / Non ci siamo persi mai / E già lo so che non mi pentirò / Che un giorno salveremo il mondo / Ti prego prendimi per mano / Ti prego fammi da guida … Ho bisogno di idee ho bisogno che tu stai con me …. Mi servirebbe un po’ / Del tuo vento / Ragazzo mio / Il tuo tempo / Questo vento…questo vento, sei tu questo vento)

Ron sta vivendo un momento della sua carriera molto felice, anche grazie all’accoglienza calorosa del pubblico e della critica al suo nuovo album, e al successo nei teatri con il “Sono un figlio live tour”, dove sta presentando dal vivo il disco. Le prossime date: Roma 30 aprile (Auditorium Conciliazione) dove sarà ospite Leo Gassmann; Lecce, il primo aprile (Teatro Apollo); Taranto, il 2 aprile (Teatro Fusco); Pescara, il 3 aprile (Teatro Massimo); Brescia, il 14 aprile (Gran Teatro Morato); Monopoli (Ba), il 6 maggio (Teatro Radar).