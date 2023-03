“Mentality” il nuovo singolo di Baby Gang

Share

La musica di BABY GANG non si ferma: dopo il successo senza precedenti di “Mentalité”, brano estratto dall’ultimo progetto discografico dell’artista “EP2” pubblicato lo scorso giugno, esce venerdì 31 marzo su tutte le piattaforme “Mentalité RMX”, il remix esclusivo del singolo con il featuring della star del rap francese ASHE 22.

Le ultime settimane hanno visto infatti entrare il brano originale nelle Viral Charts di tutto il mondo, conquistando ad oggi oltre 77 milioni di stream globali, la certificazione ORO e l’ingresso nelle playlist internazionali più ascoltate, raggiungendo la TOP 10 di paesi come Austria, Repubblica Ceca, Svezia, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Slovacchia e molti altri.

La diffusione a macchia d’olio di “Mentalité” anche su TikTok e Shazam nella sua versione sped up è stata fondamentale per il raggiungimento di questi risultati sbalorditivi, contribuendo nel far conoscere il singolo al momento più di successo firmato dall’artista italo marocchino al vasto pubblico delle due piattaforme.

In particolare, in Francia “Mentalité” ha raggiunto oltre 5 milioni di stream complessivi e il paese è nella TOP 3 dei territori in cui il brano ha avuto più riscontri in assoluto.

ASHE 22, con cui Baby Gang ha collaborato per la realizzazione della posse track “Eurovision” di Central Cee insieme a molti altri artisti di tutta Europa, si è unito al rapper di Lecco per celebrare questi grandi risultati ottenuti da “Mentalité”, arricchendo il brano con una strofa in lingua francese per omaggiare uno dei paesi in cui la musica di Baby è da sempre largamente apprezzata.

Entrambi i rapper hanno potuto quindi raccontare dai loro personali punti di vista la mentalità di strada che caratterizza i loro ambienti di provenienza, mescolando gli universi delle loro storie crude ma realistiche di una realtà ai margini, a cui lo stesso Baby Gang ha legato la propria narrazione facendo di questa un punto di forza per la sua produzione musicale.

Dopo “Cella 3” e “Lei”, “Mentalité” è uno dei brani più profondi, diretti e apprezzati di “EP2” che svela le vicende, le emozioni e i pensieri di chi affronta ogni giorno le dinamiche e i fantasmi di un vissuto complicato.

Il progetto, ad oggi certificato ORO, ha debuttato nella Top 10 di Spotify e vede la partecipazione del rapper francese Bené e di Sacky del collettivo Seven 7oo.