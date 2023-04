Elasi l’artista del mesi di MTV Push Italia

Share

Oggi nasce MTV PUSH ITALIA, il progetto multimediale di MTV dedicato ai nuovi talenti musicali del nostro paese.

MTV PUSH a livello globale è da anni la casa dei nuovi artisti e della nuova musica contemporanea internazionale, rappresenta il brand specifico di MTV che diffonde i nomi e i suoni del futuro prossimo, identifica la musica che ascolteremo nelle nostre cuffie da domani.

E da oggi avrà così la sua espressione locale, MTV PUSH ITALIA, e diffonderà la migliore musica emergente del nostro paese. Il progetto offrirà la possibilità alle nuoveleve della musica italiana di mostrare il proprio talento grazie a nuove opportunità dipromozione on-line e on-air. E dal vivo.

Come testimonial per lanciare questa nuova avventura abbiamo scelto un’artista per la quale abbiamo sempre avuto un debole: Elasi. Sarà proprio lei a rappresentare il progetto MTV PUSH ITALIA sul palco di

MTV Snowball Cervinia, una grande festa che si terrà domenica 23 aprile 2023 a Breuil-Cervinia.

Elasi salirà in console dj insieme ad Alexander Rya e Gabry Ponte. Per scaldare l’atmosfera e accompagnarci all’evento da sabato 1 aprile su MTV Music (132 e 704 di Sky) avremo perciò in altissima rotazione e per tutto il mese il video di Elasi intitolato “Oasi” con lo stupendo featuring di Meryem Aboulouafa.

MTV PUSH ITALIA per scovare i nuovi talenti musicali del nostro paese si servirà anche di un format con iscrizione libera, a cui tutti gli artisti che dispongono di un video ufficiale potranno accedere. Si chiama MTV PUSH Radar, clicca su link sotto:

https://www.mtv.it/news/3ygmti/mtv-push-radar-iscrivi-la-tua-band

Iscriversi è semplice, basta caricare il videoclip di un brano musicale originale composto, interpretato ed eseguito da un artista singolo o da una band.

Quelli ritenuti più meritevoli da MTV – nel pieno rispetto dell’indipendenza editoriale del brand – entreranno a far parte del progetto MTV PUSH ITALIA, ricevendo visibilità on-line attraverso video, news e contenuti speciali e on air con i passaggi video su MTV Music (canali 132 e 704 di Sky) di un artista selezionato ogni mese.