I Fuera cambiano le date dei concerti

Share

A causa di motivi indipendenti dalla volontà degli artisti, della location e dell’organizzazione, i concerti dei Fuera previsti per domani, martedì 4 aprile, al CAP 10100 di Torino e per mercoledì 5 aprile al Magnolia di Milano, sono stati spostati rispettivamente al 15 aprile e al 20 aprile.

Di seguito i prossimi appuntamenti del “Circo Mezzaluna nei Club”, prodotto e organizzato da Monksta:

13 aprile 2023 | Milano @ MAGNOLIA

15 aprile 2023 | Torino @ CAP 10100

(sostituisce la precedente data prevista il 4 aprile)

20 aprile 2023 | Milano @ MAGNOLIA – SOLD OUT

(sostituisce la precedente data prevista il 5 aprile)

É possibile acquistare le prevendite al seguente link: https://linktr.ee/fuera.monksta.

Tutti i biglietti acquistati rimangono validi per le nuove date.

In caso non si possa più partecipare agli eventi in questione sarà possibile richiedere il rimborso sul sito di DICE, entro le 16.00 di martedì 4 aprile per il live di Torino ed entro le 17.00 di lunedì 10 aprile per il live di Milano.

I live saranno l’occasione per ricondurre la musica della band nel suo habitat naturale, il luogo in cui la immaginano vivere già nel momento stesso in cui la creano. Sono accompagnati in tutte le date dal chitarrista Michele Boni e da Mantis e xx.Buio, il duo technoemorap uscito lo scorso novembre con “Mantistech vol II”. La carovana però ha spazio per tutti e nei vari live accoglierà sia artisti locali che special guest tra gli act più promettenti e interessanti del panorama italiano.

I Fuera sono un gruppo italiano formato da Mike, Diak e Jimmy. Partiti da un background rap, techno,e psichedelico, hanno girato la penisola con la loro musica e i loro live esplosivi.