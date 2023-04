Giovanni Bondi in scena a Livorno

Share

Una serata speciale, un extra live della Balena quella che vedrà protagonista sabato 8 aprile alle 22,00 al Megik CULT di Livorno il comico Giovanni Bondi.

Una serata di grande cabaret quella organizzata dall’Associazione Culturale Il canto della balena, che aggiunge ai suoi tradizionali appuntamenti a Rosignano Solvay del giovedì e della domenica al Land’ho Bistrot, serate “fuori porta” nella suggestiva cornice del Megik CULT di Livorno.

Questo sabato è la volta di Giovanni Bondi, comico noto e amatissimo che intratterrà il pubblico nella sua Livorno.

Giovanni Bondi è noto per le sue partecipazioni a tante trasmissioni televisive con i suoi personaggi come il Maestro Unico o il livornese a Cortina e tanti altri, personaggi che ha portato sui palchi di Zelig, Sky, La 7, in tanti teatri, nelle radio come Radio Deejay o Radio 2 con l’Ottovolante a cui ha lavorato per diversi anni.

Ma il pubblico livornese lo ama e lo ricorda con particolare affetto per le risate che ha regalato nelle piazze gremite, come quella di Effetto Venezia, raccontando le maschere caratteristiche del livornese e del toscano… come l’esemplare “tu hai ragione ma io non ho mica torto” che Giovanni Bondi usa per descrivere come i livornesi chiudono un litigio!

Sabato 8 alle 22,00 fortemente voluto da Il Canto della Balena e dal Megik CULT, Giovanni salirà sul palco del locale di Via Scali delle Cantine e sarà l’occasione per il pubblico livornese di godere della spettacolare ironia di un Grande Comico labronico.

Info e prenotazioni: Megik Cult, via Scali delle Cantine 3, Livorno 339/5341851