Lady Day violenza di genere e musica

Lady Day arriva a Bologna con l’ultima delle tre date in programma (Marano sul Panaro, Cagliari e Bologna) per questa prima parte di tour del progetto di musica e testimonianze contro la violenza di genere che continua ad ampliare la sua rete.

Sabato 29 aprile LADY DAY – IL CONCERTO si terrà al DumBo – Spazio Baia in via Camillo Cesarini 19 con un cast, anche stavolta, tutto al femminile: ad aprire la serata la cantautrice veronese Veronica Marchi, una delle prime artiste ad aver abbracciato il progetto Lady Day, e MEG, l’artista napoletana regina del cantautorato alternativo italiano.

Come accade per ogni evento firmato Lady Day, anche in quest’occasione parte dei proventi dello spettacolo serviranno a costituire le Borse Lavoro, un aiuto economico concreto, un primo passo per donne che hanno subito violenza e che hanno la priorità di ricrearsi una vita serena e autonoma. Le Borse Lavoro permettono di creare percorsi personalizzati e remunerati di reinserimento lavorativo per donne seguite dai servizi sociali: l’accoglienza non è un traguardo ma solo il punto di partenza, il lavoro è il primo passo indispensabile per riprendere in mano la propria vita, per riacquisire fiducia in sé e tornare ad avere un ruolo attivo nella comunità.

Grazie ai tre concerti di questa prima parte di tour, a Marano sul Panaro, a Cagliari e a Bologna, dopo quest’ultima data è prevista l’assegnazione di una nuova Borsa Lavoro.

Cos’è Lady Day?

Lady Day nasce dall’esigenza di tenere accesi i riflettori sul tema della violenza di genere. È un progetto che si declina in tante e diverse iniziative, tra le quali una serie di concerti che toccheranno molte città italiane.

Lo scopo del progetto Lady Day è quello di infondere positività alle vittime e rafforzare la loro speranza di un miglioramento, ma anche quella di sensibilizzare continuamente la popolazione su un problema che sembra ancora lontano da una soluzione definitiva.

Lady Day offre l’opportunità di celebrare le donne in modo intelligente e mirato grazie anche al coinvolgimento di una o più Associazioni Onlus (con particolare attenzione a quelle presenti sul territorio che di volta in volta ospita l’evento), che si battono per la lotta alla violenza. Ogni concerto Lady Day, oltre al prestigioso contributo artistico e umano che offrono le artiste coinvolte, è l’occasione per un confronto e una riflessione su quanto ancora occorre fare riguardo la violenza di genere, che non è solo il femminicidio, ma qualsiasi forma di maltrattamento, minaccia o percosse sulle donne.

A moderare la serata sarà la giornalista e musicista Jessica Testa, che dialogherà con Enzo Onorato – ideatore del progetto – ed Emanuela Skulina, sociologa della rete antiviolenza trentina dell’associazione Alba Chiara e di Fondazione Famiglia Materna di Rovereto (impegnata da anni nell’accoglienza di donne in difficoltà e vittime di violenza) e responsabile de Le Formichine di Rovereto.

Ad anticipare LADY DAY – IL CONCERTO, la mattina del 29 aprile alle 11:00 presso L’Officina, uno degli spazi del distretto DumBo, si terrà un incontro pubblico gratuito, dal titolo La violenza non è un destino, un modo per sentirsi tutti coinvolti, un momento di confronto e scambio di idee con la cittadinanza su quanto di positivo è già stato fatto per combattere la violenza di genere e quanto ancora è necessario e doveroso fare. A moderare l’incontro sarà Jessica Testa che dialogherà con le rappresentanti dei centri anti violenza del territorio.

Lady Day è un progetto Lilium Produzioni/La Mantide Edizioni Musicali

Ideazione e direzione Artistica Enzo Onorato

Responsabile comunicazione Jessica Testa

Organizzazione e logistica Alexandra Goddi

Comitato scientifico, sociale e reteantiviolenza Emanuela Skulina

Media partner Rock Nation, Silver Music Radio, Jam TV, Spettakolo!

Sabato 29 aprile 2023

DumBo – Spazio Baia

Via Camillo Cesarini 19, Bologna

Ore 21:00

(apertura cancelli ore 19:00)

Nuovo appuntamento per il tour di Lady Day

Sul palco

MEG

opening act

VERONICA MARCHI

Host della serata JESSICA TESTA

Lady Day è un tour di musica e testimonianze contro la violenza di genere,

per la creazione di Borse Lavoro.

Ingresso Euro 20,00

Prevendite al link https://bit.ly/LadyDay290423

Info: info@liliumproduzioni.com / WhatsApp: 335 6371748