Yendry e Tinashe agli I-Days Milano Coca Cola

La lineup degli I-Days Milano Coca Cola continua ad arricchirsi di nomi internazionali, due nuove artiste si aggiungono infatti alla lineup di venerdì 23 giugno 2023: la rising star del latin pop YENDRY e la regina dell’R&B TINASHE infiammeranno il palco dell’Ippodromo SNAI San Siro prima di Rosalìa, la superstar spagnola headliner della giornata, per una serata che si preannuncia come un vero e proprio evento di musica, moda e costume.

Yendry, cantautrice cresciuta tra la Repubblica Dominicana e l’Italia, si sta facendo strada tra i nomi del pop della scena latina e sul palco degli I-Days Milano Coca Cola porterà il calore della sua musica, un mix tra sonorità della tradizione latina con influenze di elettronica ed R&B, tra cui l’ultimo singolo “Herrera”, una bachata infusa di suoni elettronici che rende omaggio alle sue radici Domenicane e mette in mostra la sua propensione alla sperimentazione.

Nella stessa occasione sul palco anche Tinashe da sempre considerata un’autorità nella scena alt-R&B. Sul palco dell’Ippodromo SNAI San Siro l’artista americana – cantante, autrice, ballerina e anche produttrice, sound engineer e direttore creativo – proporrà i brani che l’hanno vista affermarsi sin dal 2012 come artista unica fino a quelli del ultimo album “333” (2021) che ha portato NME a definirla “un’artista che continua a reinventare cos’è il pop e che sfuma i contorni di ciò che l’R&B può essere”.

Tinashe

I più importanti giganti dello star system mondiale della musica hanno scelto il palco degli I-Days Milano Coca Cola per portare il loro sound ai fan che accorreranno da tutta Italia – e oltre – per una serie di concerti che tra giugno e luglio infiammeranno l’Ippodromo SNAI di Milano.

Una straordinaria lineup internazionale che ad oggi ha fatto registrare oltre 230.000 biglietti venduti. Sul palco degli I-Days Milano Coca Cola 2023 si susseguiranno i grandi big della musica mondiale: il 22 giugno FLORENCE + THE MACHINE, il 23 giugno ROSALÍA, il 24 giugno PAOLO NUTINI, il 30 giugno TRAVIS SCOTT che sarà per la prima volta dal vivo in Italia per un appuntamento già SOLD OUT con 80.000 biglietti polverizzati in pochissime ore, l’1 luglio THE BLACK KEYS e LIAM GALLAGHER, il 2 luglio i RED HOT CHILI PEPPERS e il 15 luglio gli ARCTIC MONKEYS.

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-DAYS ha ospitato grandi nomi della musica internazionale come: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver. Ad oggi I-Days detiene il record di paganti ad un festival italiano con oltre 210.000 presenze all’edizione del 2017 tenutasi al Parco di Monza – Autodromo Nazionale.

I biglietti per gli I-Days Milano Coca Cola 2023 sono disponibili su Ticketmaster, Ticketone E Vivaticket.

YENDRY

Cantautrice nata nella Repubblica Dominicana e poi cresciuta tra il suo paese natale e L’Italia, Yendry ha mosso i primi passi nella musica nel nostro paese per poi intraprendere un percorso solista dal 2019 che l’ha portata a viaggiare, sperimentando con la musica tra gli Stati Uniti e l’Europa.

Il 2021 è l’anno che l’ha portata alla ribalta con collaborazioni con J. Balvin, Damian Marley, Mozart La Para e Emotional Oranges. YouTube l’ha scelta per suonare accanto a Mary J Blige all’Apollo Theatre di New York ed è stata il volto delle campagne Spotify Frequency e Equal sui billboard di Times Square. Barack Obama ha inoltre incluso il singolo “YA” nella lista delle sue canzoni preferite del 2021.

Nel 2022 ha ottenuto la nomination come Best New Female Artist ai Premio Lo Nuestro, ha pubblicato il singolo “Mascarade” con Lous and the Yukuza, “Ki-ki” e “Love is Not Hard to Find” per il film di animazione di Amazon “Hotel Transilvania 4”.

Negli ultimi due anni Yendry si è esibita su importanti palchi internazionali come quello del festival Austin City Limits e del Corona Capital Festival in Messico oltre a Lollapalooza Paris, Montreux Jazz Festival, Rum- bazo Las Vegas e il Superbloom Festival di Monaco.

Il suo album di debutto vedrà la luce nel 2023.

TINASHE

Tinashe, all’anagrafe Tinashe Jørgensen Kachingwe, inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo come attrice sin da bambina e nella girlband The Stunners poi.

Nel 2012 inizia la sua avventura solista nella musica e dopo una serie di mixtape nel 2013 arriva il suo primo successo con il singolo “2 On” che vince il BMI R&B/Hip-Hop Award nella categoria Most Performed R&B/Hip-Hop Songs. Al singolo segue la pubblicazione dell’album “Aquarius” che vanta collaborazioni con A$AP Rocky, Young Jeezy, Iggy Azalea, DeJ Loaf, Travis Scott.

Numerose le collaborazioni che seguono con artisti internazionali, tra i quali Usher, R. Kelly, Charli XCX, Chance The Rapper, Enrique Iglesias, Britney Spears, Marshmello e Tinie Tempah. Apre inoltre i concerti dei tour di Nicki Minaj e Katy Perry.

Nel 2016 è la volta dell’album “Joyride” che vede collaborazioni con Chris Brown, Ty Dolla Sign, french Montana, Future e Offset dei Migos. Il 2019 è l’anno di “Songs for You” e l’anno successivo continuano le collaborazioni con Iggy Azalea e JoJo. Nel 2021 l’album “333” ottiene il plauso della critica nella scena R&B.