Arriva, sabato 22 luglio al Teatro del Silenzio (Lajatico, PI), la tappa italiana di uno degli eventi più coinvolgenti e attesi dell’estate 2023, Corona Sunsets Festival World Tour. Sarà un appuntamento unico e scenografico, in cui la tinta dorata del cielo è la protagonista principale, al centro della scena, con un palinsesto musicale ricco di artisti di appeal nazionale e internazionale, e non solo: tante attività di intrattenimento, food corners e divertimento senza pari.

Corona Sunsets Festival World Tour è una serie di eventi mondiali, ricchi di esperienze, ideate da Corona – marchio di eccellenza AB InBev – in cui il tramonto è il protagonista principale. Ogni tappa di Corona Sunsets Festival World Tour, che ha preso il via il 1° aprile a Cape Town, si tiene in un luogo iconico e incorniciato dalla natura, che permette di assistere in prima fila ai tramonti più mozzafiato del mondo. L’appuntamento italiano di sabato 22 luglio non sarà da meno: il Teatro del Silenzio, location unica e senza tempo, è un anfiteatro completamente naturale ricavato nello splendido scenario di Lajatico. Un luogo straordinario, circondato dalle colline toscane, da cui è possibile godere di un panorama di ineguale bellezza e di natura incontaminata. La location, nata per volontà di Andrea Bocelli – che ne è il Presidente Onorario – ospiterà un setting totalmente rinnovato e sarà utilizzata per la prima volta in un evento con un tasso di coinvolgimento così alto e diversificato.

“Per l’amministrazione comunale di Lajatico è una soddisfazione aver portato nel nostro territorio un evento di risonanza internazionale, dedicato ai giovani e che segna un nuovo avvincente percorso per il Teatro del Silenzio” afferma Alessio Barbafieri, sindaco di Lajatico.

Oltre all’Italia, Corona Sunsets Festival World Tour animerà Cile, Perù, Colombia, Canada, Giappone, Cina, Grecia, Brasile, Repubblica Dominicana e India.

In attesa di scoprire il palinsesto, gli artisti e le sorprese che caratterizzeranno la giornata di sabato 22 luglio, è possibile aggiudicarsi l’experience fin da subito con un concorso instant win aperto fino al 30 giugno. Acquistando nei punti vendita aderenti all’iniziativa (Ipermercati, Supermercati, Superette e Discount – e sui canali e-commerce dei rivenditori italiani) almeno 3 bottiglie di Corona, sarà possibile vincere 100 pacchetti per assistere alla data italiana di Corona Sunsets Festival World Tour, comprensivi di viaggio e soggiorno per due persone. Dopo l’acquisto, basta recarsi sul sito dedicato, registrarsi con i propri dati e caricare lo scontrino per scoprire se si è tra i fortunati vincitori. Tutti i dettagli ed il regolamento sono disponibili su https://sunset.corona-extra.it/

Corona Sunsets Festival World Tour da questa settimana è anche in tv e sul digital con ADV dedicati, on air fino a luglio. La campagna, con creatività di Wieden + Kennedy, Portland, reworks di DraftLine Europe, e pianificazione a cura di Publicis Groupe, è live su tutte le principali emittenti televisive – generaliste e tematiche – con video da 20”. Sul digital, invece, Corona Sunsets Festival World Tour è online con formati da 6’’ e 15’’ su YouTube, Instagram, Amazon e Spotify. Le immagini, ambientate proprio nel momento in cui il cielo incontra i colori della Golden Hour, proiettano gli spettatori direttamente al Corona Sunsets Festival World Tour, invitandoli a seguire il tramonto. Il sottotesto è chiaro: il 22 luglio è una data assolutamente da non perdere.

Le informazioni su Corona Sunsets World Tour – la cui organizzazione e produzione italiana è affidata a LIVEZONE, del Gruppo This is Ideal – sono su www.corona-extra.it