Lo Stato Sociale annuncia il nuovo album

Mentre gli strumenti sono ancora caldi e i club riecheggiano di un’energia che mancava ormai da troppo tempo, Lo Stato Sociale finalmente annuncia l’uscita del nuovo e atteso album, che arriva a ben 6 anni di distanza dall’ultimo disco di inediti.

“STUPIDO SEXY FUTURO”: è il titolo di quello che sarà un disco di cui non potrete più fare a meno.

VENERDÌ 5 MAGGIO: è la data in cui avrà finalmente inizio la vostra libertà di divertirvi, vivere e guardare il mondo con occhi diversi.

“Ciao, siamo Lo Stato Sociale, l’unica band di successo che non vanta tentativi di imitazione. E se molti penseranno: “per fortuna!”; molti altri si chiederanno “lo stato sociale chi?”. Il nostro nuovo disco di inediti arriva dopo 6 anni dal precedente, anni in cui abbiamo fatto tutto quello che ci pareva, forse troppo. Anni in cui abbiamo lavorato a questo disco pensando che non sarebbe arrivato mai il suo momento e invece eccoci qui.”

“STUPIDO SEXY FUTURO” (Island Records/Universal Music) non avrà peli sulla lingua. Spregiudicati, ironici e attuali, i regaz tornano senza aver paura di dire ciò che pensano e lo fanno nel miglior modo possibile: scrivendo insieme canzoni che affondano le radici nella loro storia e in un passato che ha plasmato il presente, con uno sguardo teso e attento al futuro.

“Il futuro è così: attraente e infame, ti invita ad affrontarlo per poi farti lo sgambetto. Ma il futuro c’è, non siamo senza futuro. Il futuro ci sarà, sarà deludente e allo stesso tempo così dannatamente sexy. Il presente è un futuro che non ce l’ha ancora fatta. Inizia il secondo tempo della nostra vita artistica, quella fase in cui si passa da giovani promesse a soliti stronzi, con un disco che racchiude tutte le cose che non troverete altrove: politico e sentimentale, intimo e sociale, stupido, sexy, futuro. Noi umili emiliani speriamo solo di poter entrare nelle orbite del cuore di qualcuno che vorrà ascoltare.”

Alcuni fan hanno già potuto ascoltare un assaggio del nuovo disco – disponibile da oggi in pre-order nei formati CD e vinile e pre-save al link https://lostatosociale.lnk.to/stupidosexyfuturo – durante le prime tappe de “L’atteso tour di anteprima di un disco bellissimo”, organizzato e prodotto da Antenna Music Factory: 11 date nei club di tutta Italia, concerti unici e speciali che hanno riportato Lo Stato Sociale alla loro dimensione preferita e originale, tra il caldo abbraccio della folla.

Questi tutti gli appuntamenti:

24 marzo – LIVORNO – The Cage SOLD OUT

25 marzo – BOLOGNA – TPO SOLD OUT

31 marzo – BRESCIA – Latteria Molloy SOLD OUT

7 aprile – PERUGIA – Urban SOLD OUT

8 aprile – ROMA – Monk SOLD OUT

14 aprile – PADOVA – CSO Pedro SOLD OUT

16 aprile – MILANO – Magazzini Generali SOLD OUT

20 aprile – CATANIA – MA

21 aprile – RENDE (CS) – Mood Social Club

22 aprile – MOLFETTA (BA) – Eremo

28 aprile – TORINO – Hiroshima Mon Amour SOLD OUT

Info e biglietti su: https://www.lostatosociale.net

“STUPIDO SEXY FUTURO” è stato anticipato dal singolo “CHE BENESSERE !?” feat. Naska (https://lostatosociale.lnk.to/chebenessere) e da “Fottuti per sempre” feat. Vasco Brondi (https://lostatosociale.lnk.to/fottutipersempre). I due brani rappresentano i diversi mood che hanno caratterizzato il percorso de Lo Stato Sociale fino ad oggi. Da un lato una canzone divertente e scanzonata con un ospite che con la sua attitudine punk arricchisce la leggerezza, in pieno stile regaz, nel raccontare una fotografia satirica della società in cui viviamo. Dall’altro lato un brano più profondo, con la firma di un collega e amico che ha vissuto la trasformazione della musica indipendente italiana dal 2008 ad oggi e che contribuisce a dar vita a un testo che riassume tutto quello che è stato Lo Stato Sociale finora. “Fottuti per sempre” è la loro carta d’identità, con cui si presentano alle soglie di un nuovo viaggio che è iniziato con “Che Benessere !?”.

Autobiografia

Lo stato sociale nasce nel 2009 per riempire il vuoto di mercato creato dalle politiche neoliberiste attuate a livello globale, la mancanza di stato sociale ci ha portato a prenderne il nome, farne una band musicale e risollevare le sorti dell’assistenzialismo pubblico. Dopo tredici anni di attività possiamo serenamente affermare di aver clamorosamente fallito nel nostro intento iniziale, possiamo anche dire che la situazione è addirittura peggiorata fino ad arrivare ad un punto di non ritorno di libero mercato e macelleria sociale. Tuttavia in questi anni abbiamo anche fatto cose buone! Eccone un elenco esaustivo preso dalla nostra pagina wikipedia:

2010: Welfare Pop (EP); 2011: Amore ai tempi dell’ikea (EP); 2012: Turisti della democrazia (LP) con conseguente tour di più di duecento concerti in un anno; 2013: Turisti della democrazia Deluxe (doppio LP) con conseguente tour “Tronisti della democrazia” di teatro canzone; 2014: L’italia peggiore (LP) con conseguente tour estivo di numerose date e tour tutto esaurito nei più importanti club d’italia; 2015: il primo palazzetto dell’indie, al Paladozza di Bologna. 2016: Il movimento è fermo (romanzo, Rizzoli); 2017: Amore, lavoro e altri miti da sfatare (LP), con conseguente Forum di Assago e tour estivo da oltre settantamila presenze, sempre nel 2017: colonna sonora del film “Gli asteroidi”; 2018: vincitori morali del Festival di Sanremo con “Una vita in vacanza”, pubblicazione di “Primati” (best of con 4 inediti), tour in Spagna e tour estivo in oltre trenta piazze italiane, sigla per la serie tv “Romolo e Giuly”, pubblicazione di Andrea (graphic novel disegnata da Luca Genovese) e Lodo giudice a X-Factor; 2019: Sesso, droga e lavorare (romanzo, Il Saggiatore), Lo Stato Sociale Show (Show Radiofonico andato in onda Radio2 tutte le domeniche per un anno); 2020: PANDEMIA! (detto alla Mike Bongiorno); 2021: Festival di Sanremo con la canzone Combat Pop e pubblicazione di “Attentato alla musica italiana” raccolta di 5 EP ognuno realizzato dai singoli componenti della band ovvero Albi, Bebo, Carota, Checco e Lodo; per gli amici: Lo Stato Sociale. 2022: Ristampa in vinile per il decennale di “Turisti della democrazia (LP ,edizione limitata numerata)”, “Turisti della democrazia: Il Bootleg Live!” (Raccolta di versioni live inedite e cover) e tour per festeggiare che va sempre bene.