Eman da venerdì disponibile “Distratto”

DISTRATTO è il nuovo EP di EMAN, eclettico cantautore capace di raccontare la quotidianità con parole semplici ma affilate, in uscita il 21 aprile per Mescal. Questo EP include tre brani già editi, Il Matto, Cobalto e L’alba, a cui si aggiunge la title track DISTRATTO, un brano agrodolce, una serenata in chiave moderna, una storia d’amore dei nostri tempi.

EMAN ancora una volta sa come emozionare, cantando di sentimenti usati come scudo contro le difficoltà di un mondo sempre più incerto: una storia d’amore diventa così l’espediente narrativo sia per affrontare delle tematiche sociali, come il precariato o le assurde difficoltà abitative dei grandi centri, ma anche per raccontare la resilienza dei nuovi trentenni, la libertà di fare grandi sogni anche in un monolocale di 20mq.

DISTRATTO racchiude tutta l’essenza e l’anima di EMAN: un singolo capace di farci ballare su paure e incertezze, perché non siamo solo il nostro lavoro e la nostra casa, perché un’altra vita è possibile.

“Lo sfondo è una storia d’amore, ma il racconto pone gli accenti su concetti diversi, toccando attraverso le immagini argomenti come il precariato, lo sfruttamento del lavoro, le assurde realtà abitative dei grandi centri, ma anche la forza di un sentimento che non ha paura di tradire le aspettative e diventa spunto da cui ripartire, àncora a cui aggrapparsi nonostante tutto e tutti. Il brano racchiude in sé la dolcezza e la ruvidezza della Realtà, rimane saldamente fermo sul presente senza sconfinare nel futuribile:

“Ragazza mia, teniamoci stretti! Domani è un salto nel vuoto e tu… tu ti fidi di me?!”.” (Eman)

Insieme alla focus track, l’EP unisce vari tasselli come in un mosaico di attualità e nuove distrazioni in cui spesso restiamo incastrati, dimenticando noi stessi: dalla vita fatta di finti e indotti bisogni (Il Matto), allo sguardo ironico su spiagge affollate (Cobalto) o l’invito a riprendere in mano il proprio percorso, a inseguire la propria felicità (L’alba). EMAN chiude così questa piccola raccolta dove il pop incontra la musica d’autore e il reggae si intreccia all’elettro rock.

CREDITI

Musica & parole di Eman e Mattia Masciari (SKG) che ne ha curato anche la produzione artistica

Registrato presso Le Ombre Studio di Milano da LeLe Battista

Mixato e Masterizzato da Cristian Milani

Crediti foto: Gianluca Mingotto

Su etichetta Mescal, distribuito da ADA Music Italy

BIO

EMAN, all’anagrafe Emanuele Aceto, ha all’attivo tre album, “Come Aceto” (2009) , “Amen” (2016) , “Eman” (2019) e un’intensa attività live. Il suo repertorio, difficilmente etichettabile, esplora diversi mondi musicali: dal reggae all’electro-rock alla musica d’autore contemporanea e d’ispirazione internazionale.

L’originalità compositiva incontra testi profondi – spesso veicolo di messaggi a carattere sociale o di denuncia – ma anche ironici e provocatori.

Negli ultimi mesi ha pubblicato i primi singoli che saranno raccolti nell’EP “DISTRATTO”, in uscita il 21 aprile 2023, prima release del nuovo progetto discografico.